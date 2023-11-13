В Екатеринбурге в кластере «Домна» предприниматели обсудили развитие торговых отношений со странами Юго-Восточной Азии и Индией

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2023. Сегодня в Екатеринбурге на площадке креативного кластера «Домна» предприниматели обсудили развитие торговых отношений со странами Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Индией. Встреча прошла в рамках реализации проекта «Екатеринбург международный».



В ходе мероприятия эксперты рассмотрели актуальные потребности рынков, перспективные отрасли, эффективные каналы поиска партнеров, ключевые правила организации логистики и финансовых расчетов.



Глава Екатеринбурга Алексей Орлов напомнил участникам, что это уже четвертая встреча в рамках реализации проекта. Всего за пять месяцев совместно со Свердловским фондом поддержки предпринимательства (СОФПП) администрация города провела ряд мероприятий, участники которых обсудили особенности ведения бизнеса с Китаем, Турцией и странами Ближнего Востока.



«Сотрудничество с Индией и странами Юго-Восточной Азии — не менее перспективное направление. Вместе с тем в очередной раз можно убедиться, что предприниматели нашего города готовы адаптироваться к новой экономической политике и искать новые точки роста», — подчеркнул градоначальник.



Он отметил, что Индия является традиционным торгово-экономическим партнером России и сохраняет независимый экономический и политический курс. Общий объем торговли между странами приблизился к отметке в 44 млрд долл. США.



В свою очередь, директор СОФПП Валерий Пиличев отметил, что Индия — один из важных партнеров с точки зрения экспорта.



«Мы считаем, что страны с большим населением — это перспективное направление. Там происходит быстрый экономический рост, а потому российским экспортерам выгодно сотрудничество с ними», — сказал В. Пиличев.



Напомним, что проект «Екатеринбург международный» стартовал в июле 2023 года. За время его реализации удалось привлечь порядка 60 экспертов из разных уголков мира и более 1 тыс. слушателей. Организаторами проекта выступают администрация города, СОФПП и Екатеринбургский центр развития предпринимательства.