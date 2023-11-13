В Екатеринбурге в кластере «Домна» предприниматели обсудили развитие торговых отношений со странами Юго-Восточной Азии и Индией

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. В рамках проекта «Екатеринбург Международный» в креативном кластере «Домна» эксперты ...16.10.2023 В Екатеринбурге в кластере «Домна» предприниматели обсудят развитие торговых отношений с Ближним Востоком
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. В Екатеринбурге 18 октября на площадке креативного кластера «Домна» предприниматели ...05.10.2023 В Екатеринбурге на базе креативного кластера «Домна» 6 октября пройдет форум «Финансирование креативных проектов»
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. В Екатеринбурге на базе креативного кластера «Домна» (улица Вайнера, 16) 6 октября в ...28.08.2023 На площадке креативного кластера «Домна» в Екатеринбурге прошел международный книжный фестиваль «Красная строка»
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. В Екатеринбурге с 25 по 27 августа прошел международный книжный фестиваль «Красная ...03.08.2023 Свердловские предприниматели узнали о нюансах ведения бизнеса с Турцией в креативном кластере «Домна»
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. В рамках проекта «Екатеринбург Международный» в креативном кластере «Домна» эксперты ...