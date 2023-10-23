Свердловским бизнесменам в креативном кластере «Домна» рассказали об особенностях ведения торговли с представителями ОАЭ

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УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. В Екатеринбурге 18 октября на площадке креативного кластера «Домна» предприниматели ...

Свердловские предприниматели узнали о нюансах ведения бизнеса с Турцией в креативном кластере «Домна»

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. В рамках проекта «Екатеринбург Международный» в креативном кластере «Домна» эксперты ...

В Екатеринбурге 1,5 тыс. человек посетили летнюю ярмарку самозанятых в кластере «Домна»

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В Екатеринбурге 15 и 16 июля около 1,5 тыс. человек посетили ярмарку продукции ...

Книга «Занимательная история предпринимательства на Урале» была представлена в креативном кластере «Домна»

УрБК. Екатеринбург. 07.04.2023. В креативном центре «Домна» 6 апреля состоялась презентация очередной книги из ...

Первую новогоднюю ярмарку в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге посетили более 1 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2022. Более 1 тыс. посетителей привлекла 24 и 25 декабря первая новогодняя ярмарка в ...