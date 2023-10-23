Свердловским бизнесменам в креативном кластере «Домна» рассказали об особенностях ведения торговли с представителями ОАЭ

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. В рамках проекта «Екатеринбург Международный» в креативном кластере «Домна» эксперты рассказали свердловским предпринимателям об особенностях ведения бизнеса с Ближним Востоком. Во встрече приняли участие более 200 местных бизнесменов.
Так, предприниматели узнали о нюансах сертификации, о тонкостях работы с арабскими партнерами, а также о наиболее популярных маркетплейсах.
«В текущих реалиях значение Ближнего Востока растет, в том числе как хаба для торговли России с другими странами. Поэтому мы включили это направление в тематику серии диалогов. На встрече выступили эксперты, которые много лет работают со странами Ближнего Востока. Они рассказали представителям уральских компаний о возможностях на этом рынке, о тонкостях Востока и о наиболее перспективных каналах продвижения», — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев.
На мероприятии работали две секции — «Поворот на Восток: вызовы и возможности для участника ВЭД» и «Онлайн-экспорт: в ОАЭ через Amazon и Noon», а также прошел мастер-класс «Искусство арабской каллиграфии». Кроме того, дал свои рекомендации по ведению бизнеса ведущий специалист торгового представительства РФ в Саудовской Аравии Максим Мельников.
«В Эмиратах специалист компании должен презентовать проект на английском языке. Использовать переводчика может только владелец бизнеса. Знание английского — показатель ваших серьезных намерений. Перед деловой встречей уже нужно иметь все сертификаты на продукцию. Сначала сертификаты — потом знакомство. Зато здесь меньше бюрократии: если у вас есть предмет разговора, можно добраться до любого CEO», — рассказал модератор встречи, исполнительный директор Российско-Эмиратского делового совета ТПП РФ, гендиректор компании «Инкона» Алексей Бусев.
Во второй части главный специалист отдела развития коммерческой деятельности Департамента по коммерческой деятельности Макрорегиона УРАЛ АО «Почта России» Константин Кряжев рассказал о нововведении — госпрограмме субсидирования доставки экспортных отправлений. Предприниматели, которые продают свои товары через маркетплейсы, могут получить скидку до 80% от «Почты России».
Добавим, предыдущая встреча в рамках серии лекций была посвящена
сотрудничеству с Турцией. В следующий раз, 13 ноября, специалисты обсудят выход на рынки стран Юго-Восточной Азии и Индии.Фото предоставлено пресс-службой СОФПП