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На выставке ИННОПРОМ представители власти и бизнеса обсудили перспективы выхода уральских дизайнеров на мировой рынок

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. В рамках выставки ИННОПРОМ-2024 участники круглого стола «Проблемы и перспективы рынка производства текстиля: сотрудничество России и ОАЭ» обсудили перспективы выхода уральского фэшн-бизнеса на рынок ОАЭ, а также всех стран Ближнего Востока и Северной Африки, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

На выставке ИННОПРОМ представители власти и бизнеса обсудили перспективы выхода уральских дизайнеров на мировой рынок

Министр инвестиций и развития Свердловской области Евгений Тиханов сообщил, что для Урала и Свердловской области легкая промышленность и индустрия моды — это сегодня ключевая отрасль, которая будет драйвером экономики в сфере креатива.

«Екатеринбург входит в тройку модных городов России, здесь создается каждый десятый фэшн-бренд. Наша ключевая задача — помочь местным предпринимателям найти выходы на зарубежные рынки», — сказал Е. Тиханов.

На выставке ИННОПРОМ представители власти и бизнеса обсудили перспективы выхода уральских дизайнеров на мировой рынок

Он также отметил, что на Среднем Урале сегодня работает 1,1 тыс. производителей, которые уже экспортируют свою продукцию в Республику Беларусь, Казахстан, Корею, Румынию, на Кипр и в ряд других стран. Их отдельные представители станут партнерами нового фэшн-проекта U’FASHION, создание которого было инициировано губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев выразил уверенность, что у U’FASHION есть все шансы укрепиться на мировом рынке, и добавил, что все участники проекта могут рассчитывать на поддержку по всем программам фонда.

«В 2023-2024 годах 143 предприятия индустрии моды получили поддержку СОФПП. Также есть и нефинансовая поддержка, например, в креативном кластере «Домна» мы организовали пять показов уральских брендов. U’FASHION и международная неделя моды UF Lab станут еще одним инструментом поддержки уральских дизайнеров. Мы надеемся, что проект будет ежегодным и сможет помогать брендам расти до мирового уровня», — сказал В. Пиличев, напомнив, что международная неделя моды UF LAB пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме 19-23 августа.

Исполнительный директор Российско-Эмиратского делового совета Алексей Гусев считает, что Чемпионат мира по футболу 2018 года открыл Россию для ОАЭ и всего арабского мира.

«Товарооборот между странами в 2023 году вырос на 19% и составил 11 млрд руб. В прошлом году в ОАЭ открывалось по 150 российских компаний в месяц. При этом внутренний рынок Эмиратов не такой большой. Надо помнить, что это хаб для поставок в соседние страны — 85% продукции из ОАЭ уходит на экспорт», — сказал. А Гусев.

XIV Международная промышленная выставка ИННОПРОМ открылась 8 июля в Екатеринбурге на площадке выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». Мероприятие будет работать до 18.00 11 июля.

Страной — партнером форума выступили Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию возглавил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер. В состав делегации от этой страны вошло 188 представителей 44 компаний.

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
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