В Екатеринбурге в кластере «Домна» предприниматели обсудят развитие торговых отношений с Ближним Востоком

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УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. В Екатеринбурге на базе креативного кластера «Домна» (улица Вайнера, 16) 6 октября в ...

В Екатеринбурге 150 компаний представили свою продукцию крупнейшим сетевикам

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Порядка 150 свердловских компаний малого и среднего бизнеса приняли участие во встрече ...

В Екатеринбурге 3 октября в креативном кластере «Домна» пройдет церемония награждения победителей конкурса «Экспортер года Свердловской области — 2023»

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. В Екатеринбурге на базе креативного кластера «Домна» (улица Вайнера, 16) в рамках ...

Свердловские власти и предприниматели обсудят концепции развития лесной промышленности

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. В Свердловской области в поселке Гари 14 сентября в рамках национального проекта «Малое ...

Свердловские предприниматели узнали о нюансах ведения бизнеса с Турцией в креативном кластере «Домна»

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. В рамках проекта «Екатеринбург Международный» в креативном кластере «Домна» эксперты ...