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В Екатеринбурге в кластере «Домна» предприниматели обсудят развитие торговых отношений с Ближним Востоком

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. В Екатеринбурге 18 октября на площадке креативного кластера «Домна» предприниматели обсудят развитие торговых отношений с Ближним Востоком. Встреча пройдет в рамках реализации проекта «Екатеринбург международный», сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В ходе мероприятия эксперты и предприниматели обсудят возможности для российского бизнеса, особенности сертификации и логистики, тонкости продвижения и популярные маркетплейсы. Встреча пройдет при поддержке администрации Екатеринбурга, Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) и Екатеринбургского центра развития предпринимательства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и муниципальной программы Екатеринбурга по развитию МСП.

«Наш проект предоставляет предпринимателям Екатеринбурга площадку для взаимодействия между бизнесом и экспертами-практиками по вопросам внешнеэкономической деятельности. Знания, которые получают участники встречи, позволяют не только ориентироваться в особенностях культуры и менталитета потенциальных бизнес-партнеров, но и грамотно выстроить маркетинговую стратегию на зарубежном рынке, помогают добиться поставленных целей», — прокомментировал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Директор СОФПП Валерий Пиличев подчеркнул, что встреча организована по многочисленным запросам бизнесменов.

«По многочисленным просьбам мы организовали специализированное мероприятие, посвященное Ближнему Востоку. В целом запрос на экспертный формат очень большой, это подтвердила и недавняя встреча Клуба экспортеров, где была полная посадка. Совместно с администрацией города мы разработали программу самых актуальных направлений. Приглашаю всех заинтересованных предпринимателей, участников любых форм ВЭД к всестороннему рассмотрению темы Ближнего Востока. Регистрируйтесь и приходите», — отметил Валерий Пиличев.

Ближний Восток считается одним из перспективных направлений для развития ВЭД. Он расположен на перекрестке торговых путей и постепенно становится хабом для торговли России со странами Азии и Африки. При этом российские компании сталкиваются с большим количеством вопросов, связанных с решением выйти на рынки ближневосточных стран.

Участие в мероприятии бесплатное, но обязательна регистрация.
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