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Вчера, 16:06

В кластере «Домна» презентовали мерч к юбилею Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. В креативном пространстве «Домна» провели показ коллекции одежды, разработанной к 300-летию Екатеринбурга.

В кластере «Домна» презентовали мерч к юбилею Екатеринбурга

Организаторами мероприятия стали министерство инвестиций и развития Свердловской области, администрация города Екатеринбурга, а также Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП).

«Символика и айдентика, придуманные нашими дизайнерами, самозанятыми предпринимателями, позволят сказать всей стране о том, как масштабно и ярко мы празднуем наш большой и красивый юбилей. В рамках конкурса талантливые разработчики одежды получили хорошую возможность проявить себя», — рассказал Алексей Орлов, предваряя неделю празднования юбилея города.

В кластере «Домна» презентовали мерч к юбилею Екатеринбурга

В показе приняли участие восемь местных брендов одежды и аксессуаров — MAVERLOK, Polyak brand, I.B.W., S96_brand, Мои любимки, INGROUP, HOXX, Ural Folk People.

Также российский дизайнер Джемал Махмудов вместе с СОФПП презентовал специальную коллекцию городской одежды к празднованию 300-летия уральской столицы. По его словам, в его изделиях отражено современное прочтение образа жителя мегаполиса.

В кластере «Домна» презентовали мерч к юбилею Екатеринбурга

Напомним, что в мае Свердловский областной фонд поддержи предпринимательства объявил конкурс для дизайнеров на разработку мерча к 300-летию Екатеринбурга. На участие в нем было подано порядка 50 заявок. По итогам отбора восемь брендов смогли представить свои идеи на официальном показе.
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