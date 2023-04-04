Свердловский областной фонд поддержи предпринимательства объявил конкурс для дизайнеров на разработку мерча к 300-летию Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) объявил конкурс для дизайнерских команд и производителей одежды и аксессуаров на создание мерча к 300-летию Екатеринбурга. Заявки принимаются до 30 июня, сообщает пресс-служба фонда.
«Наша цель — устроить грандиозный показ глазами дизайнеров. Помогать нам будет известный дизайнер Джемал Махмудов. Заявки принимаем до 30 июня. Отбор пройдет до 14 июля, после чего победителям нужно будет готовиться к показу до 4 августа», — говорится в сообщении.
Помимо модного показа, каждый участник сможет побывать на пресс-завтраке с Джемалом Махмудовым и разместить свои коллекции сразу на двух городских площадках — в ТЦ Veer Mall и кластере ДОМНА.
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