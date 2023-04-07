Уральские предприниматели обсудили эпоху перемен в креативном кластере «Домна»

Екатеринбург. УрБК. 23.05.2023. В креативном кластере «Домна» состоялась панельная дискуссия «Предприниматель в эпоху перемен». Мероприятие прошло в рамках Недели предпринимательства на Урале под эгидой Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства и комитета по ценностно-ориентированному предпринимательству объединения «Опора России». С основным докладом выступила международный эксперт, владелица «Центра образования им. Ю. Х. Гильвановой», председатель комитета по ценностно-ориентированному предпринимательству «Опоры России» Юлия Гильванова. Она же была модератором панельной дискуссии.



В центре интереса предпринимателей оказались вопросы ценностной ориентации бизнеса, сохранения и передачи предпринимательского опыта и капитала из поколения в поколение, создания бизнес-династий и проблемы юридической защиты наследования, а также изменения в мировоззрении бизнесменов по мере становления их в профессиональном и личностном плане.



«Ценностно-ориентированный подход предлагает более глубокое рассмотрения предпринимателя. Те ценности, которые заложены в предпринимателе как в человеке, отражаются на всем, что он делает, от коммуникативных связей до конечной продукции. Сегодня как никогда важно поддерживать и освещать здоровые традиционные ценности, поднимать этику предпринимателей. Без этого нормальное развитие нашей экономики, нашего мира невозможно», — отметила Юлия Гильванова в своем выступлении.







Президент группы компаний «Пенетрон-Россия», основатель проекта «Мариинские избы» Игорь Черноголов рассказал о собственном опыте создания бизнеса, а также о том, как принял решение заняться новым для себя видом предпринимательства.



«В пандемию я оказался запертым в поселке Мариинск. Это позволило мне по-новому взглянуть на уральскую деревню. Я просто влюбился в старые избы. Купил несколько домов, начал их восстанавливать, делать пригодными для современной жизни, и дело завертелось. Сейчас в Мариинске огромное хозяйство. И ко мне приходят люди, которые хотят развивать проекты вместе со мной, около меня», — рассказал Игорь Черноголов.







Со своими историями на конференции выступили и другие предприниматели: историк-генеалог, официальный представитель Международного генеалогического центра на Урале Дмитрий Юнышев, нотариус, член комиссий Федеральной нотариальной палаты и ассоциации юристов РФ Елена Глушкова, руководитель ГК «Априори», член совета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Сергей Козлов и другие.



«Это было очень интересно и познавательно. Здесь я оказалась не случайно, меня, как семейного предпринимателя, искренне интересуют и вопросы бизнес-династий, и то, как передается опыт предпринимательства от поколения к поколению. В свой бизнес – изготовление пирожных и тортов — я стараюсь привнести момент творчества и обучения: мы проводим мастер-классы для детей, учим их быть творцами, созидателями», — поделилась своими впечатлениями о дискуссии предприниматель, владелец кулинарного бренда ISAKOVA CAKES Татьяна Исакова.







После завершения дискуссии члены комитета по ценностно-ориентированному предпринимательству подписали совместный манифест.



Фото: Дмитрий Дегтярь