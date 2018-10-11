УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:03

Госдума РФ в I чтении приняла закон о продаже алкоголя на летних верандах

УрБК, Москва, 02.11.2023. Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий торговлю алкогольными напитками на нестационарных объектах. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

По словам зампреда комитета по экономической политике Сергея Алтухова, принятие этого документа является одним из этапов поддержки предпринимателей, которые получат возможность продавать алкоголь не только в стационарных, но и на нестационарных объектах — летних верандах, кафе и двориках.

«У владельцев ресторанов с летней верандой должна быть лицензия на розничную продажу алкогольной продукции, а сама веранда должна соответствовать требованиям к размещению и обустройству сезонных кафе», — уточняет пресс-служба Госдумы.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.10.2018 Госдума приняла налоговые льготы для предпенсионеров в третьем чтении

УрБК, Москва, 11.10.2018. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о налоговых льготах по налогу на имущество для ...

03.07.2018 Госдума 3 июля рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении НДС на 2%

УрБК, Москва, 03.07.2018. Госдума 3 июля 2018 года рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении ставки НДС с 18% ...

15.05.2018 Госдума приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях

УрБК, Москва, 15.05.2018. Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответных мерах на санкции США и других стран. ...

21.07.2017 Госдума РФ приняла закон о запрете дистанционной продажи алкоголя

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2017. Госдума РФ приняла в третьем чтении поправки в закон «О госрегулировании производства и ...

01.07.2014 Депутаты предложили разрешить курение на летних верандах кафе

УрБК, Москва, 01.07.2014. В Госдуму РФ внесен законопроект, разрешающий курение на открытых террасах кафе и ресторанов. ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицыВчера, 15:54В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров05.10.2023Павел Ваняшин: На Среднем Урале 19 из 20 плательщиков соблюдают сроки уплаты налогов06.10.2023Туризм должен продолжаться06.10.2023Поучительные экскурсии
Архив новостей
Ноябрь 2023 (66)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18