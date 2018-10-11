Госдума РФ в I чтении приняла закон о продаже алкоголя на летних верандах

УрБК, Москва, 02.11.2023. Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий торговлю алкогольными напитками на нестационарных объектах. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.



По словам зампреда комитета по экономической политике Сергея Алтухова, принятие этого документа является одним из этапов поддержки предпринимателей, которые получат возможность продавать алкоголь не только в стационарных, но и на нестационарных объектах — летних верандах, кафе и двориках.



«У владельцев ресторанов с летней верандой должна быть лицензия на розничную продажу алкогольной продукции, а сама веранда должна соответствовать требованиям к размещению и обустройству сезонных кафе», — уточняет пресс-служба Госдумы.