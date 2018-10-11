Госдума РФ в I чтении приняла закон о продаже алкоголя на летних верандах

УрБК, Москва, 11.10.2018. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о налоговых льготах по налогу на имущество для ...03.07.2018 Госдума 3 июля рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении НДС на 2%
УрБК, Москва, 03.07.2018. Госдума 3 июля 2018 года рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении ставки НДС с 18% ...15.05.2018 Госдума приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях
УрБК, Москва, 15.05.2018. Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответных мерах на санкции США и других стран. ...21.07.2017 Госдума РФ приняла закон о запрете дистанционной продажи алкоголя
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2017. Госдума РФ приняла в третьем чтении поправки в закон «О госрегулировании производства и ...01.07.2014 Депутаты предложили разрешить курение на летних верандах кафе
УрБК, Москва, 01.07.2014. В Госдуму РФ внесен законопроект, разрешающий курение на открытых террасах кафе и ресторанов. ...