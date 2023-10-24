Законные и брендированные

В ближайшие два года власти Екатеринбурга планируют снести еще 168 незаконных нестационарных торговых объектов (НТО). План работы в этом направлении на 2024 и 2025 годы прописан в программе «Развитие рынка товаров и услуг в Екатеринбурге».
Так, в 2024 году в столице Урала планируется ликвидировать 84 мелкогабаритных киоска, еще 84 незаконных торговых объекта будет снесено в 2025 году. Всего на эти цели из муниципального бюджета будет выделено 14,4 млн руб.
Кроме того, администрация Екатеринбурга планирует осуществить снос крупногабаритных незаконных киосков. Для ликвидации 40 объектов из казны будет направлено 4,6 млн руб.
Стоит отметить, что администрация Екатеринбурга планомерно занимается ликвидацией незаконных нестационарных объектов, которые располагаются в местах, не согласованных с городскими властями, и, кроме того, портят внешний вид мегаполиса.
«Нестационарная торговля — это важный сегмент рынка Екатеринбурга, от которого в том числе зависит поддержание экономической стабильности. Однако она должна работать в соответствии с действующим законодательством. Когда этот процесс проходит бесконтрольно, соблюдение санитарных норм не регулируется, часто подвергаются порче объекты благоустройства, загрязняется мусором городская среда», — отмечают представители горадминистрации.
Регламент выявления и демонтажа незаконных НТО был утвержден
главой Екатеринбурга Алексеем Орловым в декабре 2022 года. В частности, в документе указан порядок выявления, выноса и демонтажа подобных объектов, а также правила хранения и условия возврата владельцу.
Чтобы определить законный или незаконный статус, представителю районной администрации нужно выехать на место, осмотреть объект и по кадастровому номеру установить принадлежность земельного участка, где тот расположен.
Если торговый объект находится на муниципальной земле или право государственной собственности на него не разграничено, заполняется акт о его незаконном размещении. После этого вся информация передается в комиссию по вопросам выноса (демонтажа) незаконно размещенных нестационарных торговых объектов.
В постановлении также описан порядок демонтажа. Если принимается решение о выносе, специалисты размещают соответствующее уведомление. Далее у владельцев есть возможность для самостоятельного демонтажа в определенный срок. Если торговый объект был убран без участия владельца, тот может его вернуть после подтверждения прав собственности, а также погашения расходов, связанных с выносом, процедурой демонтажа и хранением.
Все решения по вышеперечисленным вопросам принимаются коллегиально — специальной комиссией по вопросам выноса незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, работу которой также регламентирует подписанное Алексеем Орловым постановление.
Так, с начала текущего года во всех районах Екатеринбурга сотрудники администраций регулярно проводят совместные рейды с полицией и квартальными инспекторами с целью выявления мест несанкционированной торговли.
Только в сентябре в Верх-Исетском районе за время пяти рейдов было оштрафовано семь предпринимателей. Также, в соответствии с утвержденным главой Екатеринбурга регламентом по демонтажу незаконных НТО, было вынесено два объекта, еще один был демонтирован.
В Кировском районе за 15 рейдов оштрафовано 10 владельцев НТО. В Орджоникидзевском районе в ходе 15 рейдов установлено пять нарушений и демонтировано 11 объектов.
В Октябрьском районе при проведении 18 рейдов зафиксировано 12 нарушений, вынесено два объекта НТО. В Чкаловском районе по итогам четырех рейдов составлено 28 протоколов, вынесено четыре незаконно размещенных нестационарных торговых объекта, демонтирован крупный павильон с навесом. Рекорд поставил Ленинский район, где штраф был выписан 34 бизнесменам, четыре не предназначенных для торговли объекта было снесено.
Всего с начала года прекратили свою деятельность более 230 незаконных павильонов, 68 объектов НТО в течение сентября были утилизированы муниципальным казенным учреждением «Центр организации выставок и ярмарок».
При этом полностью лишать город НТО, как было указано выше, экономически нецелесообразно, поэтому летом 2023 года было принято решение стандартизировать внешний вид киосков. Согласно документу, торговые павильоны должны быть из металла со стеклопакетами в бело-серой цветовой гамме. Кроме того, прописаны обязательные требования к сезонным торговым точкам. Также на каждом киоске нужно будет размещать надпись «Екатеринбург» или логотип города и указывать наименование товара, который предлагается покупателям.
В схему нестационарных торговых объектов уральской столицы входит более 2 тыс. точек. Объекты, расположенные на земельных участках, не включенных в эту схему, являются несанкционированными. Кроме того, киоски и павильоны, не имеющие разрешительной документации и договора размещения объекта, также подлежат демонтажу.Изображение предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга