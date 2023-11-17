В Екатеринбурге могут повысить размер аренды за размещение нестационарных торговых объектов

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. Власти Екатеринбурга предложили повысить стоимость аренды для нестационарных торговых объектов, в зависимости от места их размещения и расположения относительно пассажиропотока. Проект решения об изменениях внесен на рассмотрение в городскую думу, сообщил на брифинге начальник департамента потребительского рынка и услуг горадминистрации Максим Чаплыгин.



«Эксперты разработали экономически обоснованный подход определения размера платы. В частности, предлагается ввести дополнительные коэффициенты. Первый из них будет зависеть от определения территориальных зон. Весь город условно разделен на пять зон и размер коэффициента в центральных и отдаленных частях города будет различаться. Также предлагается введение коэффициента, предусматривающего размещение объекта относительно пассажиропотока», — рассказал Максим Чаплыгин, отметив, что предлагаемые изменения были разработаны институтом экономики УрО РАН.



Если городские депутаты одобрят этот проект, то изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года и будут распространяться только на новые договоры.



«Новый правопорядок будет распространяться только на новые правоотношения. Те, кто сегодня работает по уже заключенным договорам, остаются на старых условиях и эти параметры к ним применяться не будут», — подчеркнул спикер.



Он также добавил, что сегодня на территории города предусмотрено 1 тыс. 871 место для размещения НТО. Еще 544 объекта находится на территории третьих лиц: на землях многоквартирных домов, торговых центров и частных землях.



Кроме того, в 2023 году было выявлено 516 незаконных НТО, из них было ликвидировано 474. Для сравнения: в 2022 году незаконных объектов было ликвидировано 125.



«Чтобы граждане смогли узнать, законно ли размещен киоск, мы разработали специальную карту, которая доступна по адресу геопортал.екатеринбург.рф, где любой желающий, выбрав вкладку «Нестационарные торговые объекты», может посмотреть на карте точки размещения НТО. Голубыми и синими обозначены законные объекты. Красными — незаконные НТО. Если гражданин видит несоответствие информации, то он может обратиться в наш департамент или в администрацию района с информацией об этом», — рассказал Максим Чаплыгин.



Так, в 2023 году власти города получили от граждан более 300 обращений по поводу НТО. Чаще всего они были связаны с плохим санитарным состоянием объекта.