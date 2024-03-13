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13.03.2024

В Екатеринбурге на Совете неравнодушных обсудили новую схему размещения нестационарных торговых объектов

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. В Екатеринбурге в креативном кластере «Домна» прошло обсуждение новой схемы размещения нестационарных торговых объектов, которую разрабатывает администрация города. С предложениями и пожеланиями к новым правилами выступили участники Совета неравнодушных.

Директор департамента потребительского рынка администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин рассказал о текущей ситуации в этой сфере, а также озвучил перечень нововведений, которые планируется принять в ближайшее время.

Участники Совета высказали свои замечания, поделились опытом и предложили дополнить новый документ рядом важных пунктов. В частности, была озвучена идея прописать в правилах условия размещения на территории города торговых трейлеров, детализировать с помощью геоточек допустимые локации для размещения киосков, а также решить проблему с утилизацией незаконно установленных нестационарных торговых объектов.

Ранее власти города уже анонсировали планируемые изменения в регулировании работы этой сферы торговли. В частности, было предложено повысить размер арендной платы для владельцев нестационарных торговых объектов и изменить схему их размещения.
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