В Екатеринбурге на Совете неравнодушных обсудили новую схему размещения нестационарных торговых объектов

В Екатеринбурге внесли изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов

Новую схему размещения нестационарных торговых объектов в Екатеринбурге разработают до 30 ноября 2018 года

В Екатеринбурге будет разработана схема нестационарных объектов торговли на 2015 год

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление «О разработке схемы размещения нестационарных ...