В Екатеринбурге на Совете неравнодушных обсудили новую схему размещения нестационарных торговых объектов

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2020. Власти Екатеринбурга внесли изменения в схему размещения нестационарных торговых ...20.12.2018 Власти Екатеринбурга утвердили схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2018. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об утверждении схем ...03.05.2018 Новую схему размещения нестационарных торговых объектов в Екатеринбурге разработают до 30 ноября 2018 года
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2018. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о разработке ...31.03.2014 В Екатеринбурге будет разработана схема нестационарных объектов торговли на 2015 год
Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление «О разработке схемы размещения нестационарных ...31.03.2014 Глава администрации Екатеринбурга поручил разработать схему нестационарных объектов торговли на 2015 год
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2014. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление «О разработке ...