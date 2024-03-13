Лицо города

В Екатеринбурге в креативном кластере «Домна» состоялось первое в этом году заседание Совета по сохранению и развитию культурного наследия города (неофициально — Совет неравнодушных) под председательством главы Екатеринбурга Алексея Орлова. В ходе встречи традиционно обсуждались вопросы благоустройства уральской столицы и реализации туристических проектов.
В частности, на заседании был поднят вопрос об изменениях в правилах размещения нестационарных торговых объектов (НТО), многие из которых в настоящий момент портят облик города.
«Нестационарная торговля — это важный сегмент рынка Екатеринбурга. Мы поддерживаем малый бизнес и частную инициативу. Однако торговля должна вестись в соответствии с законом. Среди НТО есть нелегальные установленные на тротуарах и газонах ларьки. Они не соблюдают санитарных норм, портят облик города и мешают вести дела честным предпринимателям», — обозначил проблему градоначальник.
Директор департамента потребительского рынка администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин рассказал, что на 1 тыс. человек в столице Урала приходится более 1,5 тыс. кв. м. торговой площади — это один из самых высоких показателей в стране.
«Сюда входят как 5,4 тыс. стационарных объектов, так и 1,8 тыс. нестационарных. Задачей последних является обеспечить жителей торговой площадью там, где нет ТЦ и магазинов, имеющих собственные здания или занимающих пространство в многоквартирных домах», — отметил Максим Чаплыгин.
При этом норматив по количеству НТО в Екатеринбурге превышен в два раза. Так произошло потому, что до 2017 года киоски устанавливались по договорам аренды земельных участков без требований к внешнему виду или технической оснащенности. На сегодняшний день в Екатеринбурге 98% от общего количества НТО не соответствуют современным требованиям.
В 2019 году по решению руководства Свердловской области владельцам давно установленных НТО было разрешено оставить их на тех же местах без участия в торгах. Это решение было обусловлено необходимостью поддержки малого бизнеса. С такими предпринимателями были заключены договоры, срок которых истечет в 2025 году.
«C тех пор многое изменилось. ГИБДД и МЧС дали новые указания. В Екатеринбурге появились требования к внешнему виду НТО. Однако по закону мы можем предъявить их только новым киоскам — таких всего 39. В свою очередь, некоторые владельцы старых киосков, нарушая условия договора, меняют площади НТО, их тип и специализацию. Они же уклоняются от налогов. В конечном итоге все это становится причиной одностороннего расторжения соглашений», — рассказал Максим Чаплыгин.
По его словам, в 2021-2023 годах муниципалитет сформулировал четкие требования, предъявляемые к НТО. Правила позволяют создать благоприятные условия для обеспечения жителей и гостей города услугами питания, торговли и бытового обслуживания.
Одновременно городские власти избавляются от нелегальных киосков. За 2022 год муниципалитет ликвидировал 125 незаконных НТО, а за 2023 — уже 474.
Максим Чаплыгин призвал активных горожан помогать Екатеринбургу в борьбе с нелегальными НТО. Таковыми являются как ларьки, установленные без разрешения, так и киоски, которые не соблюдают условия договоров. Выявить их горожане могут с помощью интерактивной карты
, куда нанесены зарегистрированные НТО, в том числе нелегальные.
Участники заседания, в свою очередь, указали на необходимость пересмотреть вопрос сноса остановочных комплексов, в которых размещаются киоски. Кроме этого, было высказано пожелание включить в новые правила размещения НТО и такие виды объектов, как торговые трейлеры. Также была затронута тема урегулирования вопросов вывоза мусора, накапливающего в результате работы НТО, и утилизации ликвидированных киосков. Кроме этого, участники заседания поинтересовались, как ведется борьба с незаконными предпринимателями, которые предлагают гостям и туристам в центре города поучаствовать в различных соревнованиях, например, подтянуться на турнике. Было отмечено, что бороться с незаконной работой таких аттракционов обычными методами невозможно.
«Решение есть — мы разработали проект соглашения с УМВД. Надеемся, что в этом году примем меры по борьбе с таким видом стихийной торговли», — отметил Максим Чаплыгин.
Завершая обсуждение вопроса НТО, глава города Алексей Орлов отметил, что к 2025 году администрация планирует принять новую схему размещения киосков. Пожелания и требования от участников Совета неравнодушных, предпринимателей и горожан к этому времени должны быть рассмотрены и по возможности учтены. В 2025 году, когда у владельцев «старых» киосков истечет срок действия договоров, муниципалитет выставит на аукцион только те пространства, которые нуждаются в торговых павильонах. В итоге к предпринимателям будут предъявляться повышенные требования, например, к внешнему виду киоска или к размещению, чтобы торговую точку нельзя было поставить на газоне, над коммуникациями или на гостевом маршруте для туристов.
Вторым на повестке заседания стоял вопрос создания и развития инфраструктуры для туристических автобусов.
«Екатеринбург каждый год принимает масштабные международные и всероссийские события. В этом месяце к нам прибудут участники Фестиваля молодежи, а в сентябре в уральской столице пройдут Игры дружбы. В город съедется огромное количество гостей, в том числе из других стран. Наша обязанность — обеспечить комфорт туристов, ведь представляем мы не только себя, но и всю Россию», — подчеркнул важность данного вопроса Алексей Орлов.
Директор ООО «Екатеринбургский центр гидов» Константин Брыляков рассказал, что за последние годы популярность уральской столицы у туристов значительно выросла. Мегаполис вошел в топ-5 наиболее востребованных направлений на зимних каникулах и удерживает лидирующие места среди городов страны по количеству гостей: в 2023 году Екатеринбург посетили более 1,7 млн человек.
По словам эксперта, все большую популярность у туристов набирают автобусные экскурсии по Екатеринбургу, поскольку это наиболее удобный способ перемещаться по мегаполису. Однако организаторы таких маршрутов сталкиваются со сложностью парковки машин. Причинами этого являются как легковые автомобили, оставленные на местах, отведенных для автобусов, так и малое количество самих стоянок.
В качестве дополнительных мест для парковки автобусов Константин Брыляков предложил три локации: у Площади Советской Армии на улице Луначарского, напротив главного корпуса УрФУ на улице Мира, около гостиницы Marins Park Hotel на улице Челюскинцев. Также специалист предложил разрешить остановку экскурсионных автобусов на парковках для общественного транспорта.
Участники заседания, в свою очередь, высказали пожелания при разработке новых правил учесть опыт других регионов, где подобные вопросы успешно решены: Санкт-Петербурга или Тюмени. Кроме этого, прозвучало пожелание создать в центре города парковку для туристических автобусов, где они смогут ожидать туристов. В качестве одной из таких локаций была предложена площадь 1905 года. Эту инициативу поддержал и Алексей Орлов.
Еще одним прозвучавшим вариантом стало создание стоянок на отдалении от туристических мест. В этом случае автобусы могли бы привозить экскурсантов к таким местам, а потом уезжать на стоянку и приезжать за туристами уже к окончанию экскурсии.
Подводя итог, Алексей Орлов поручил сформировать рабочую группу, куда помимо представителей сферы туризма, депутатов городской думы и других специалистов войдут сотрудники ГИБДД. Группа займется созданием и развитием необходимой для экскурсионных автобусов инфраструктуры. На реализацию проекта потребуется около одного года.