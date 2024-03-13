Лицо города

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. В рамках заседания Совета неравнодушных, которое прошло в креативном кластере «Домна», ...

В Екатеринбурге появятся стоянки для туристических автобусов

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. В Екатеринбурге в креативном кластере «Домна» прошло обсуждение новой схемы размещения ...

В Екатеринбурге на Совете неравнодушных обсудили новую схему размещения нестационарных торговых объектов

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление с новыми требованиями к ...

В Екатеринбурге за полгода снесли более 200 незаконно установленных киосков

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. В семи районах Екатеринбурга с начала 2023 года снесли 214 незаконных нестационарных ...