Рыжий сквер

Сегодня в креативном кластере «Домна» представитель бюро «Плотинка» Илья Шекера представил Совету по развитию общественных пространств Екатеринбурга концепцию благоустройства и развития сквера имени уральского поэта Бориса Рыжего. Само общественное пространство расположено на Вторчермете на территории между школой № 106, где учился поэт, и домом, в котором жила его семья. Заседание прошло в креативном кластере «Домна».«Строительство данного сквера — дань памяти нашему современнику, поэту Борису Рыжему. Работа запланирована в два этапа. Первый этап — строительство входной группы сквера от улицы Братская. Там планируется выполнить замощение 25 м дороги и сделать освещение входной группы. Это представит первую картину проекта. Последующий объем и строительство распланированы на следующий год», — сказал директор ООО «ИРД» Алексей Загайнов.Во время презентации И. Шекера рассказал, что территория сквера будет поделена на несколько зон: детская площадка, зона воркаута, гастрозона, зона НТО, входная группа. По его словам, владельцу кафе, находящемуся в парке, будет предложено архитектурное решение, которое позволит зданию удачно вписаться в концепцию благоустройства сквера. Для находящихся по соседству объектов НТО архитекторы бюро создали рекомендации по оформлению в стилистике дизайн-кода Екатеринбурга.Для выполнения детской площадки архитекторы нашли нестандартное решение — основным элементом станут трубы, выполненные в виде теплотрассы. По мнению представителя бюро «Плотинка», такая инсталляция напомнит взрослым о детстве и поможет юным поколениям проникнуться атмосферой того времени, в котором жил свердловский поэт Борис Рыжий. Место размещения игровой площадки было выбрано с учетом безопасности детей. Также авторы проекта при создании концепта постарались сохранить максимум зеленых насаждений.При проектировании фан-зоны ландшафтные дизайнеры постарались воссоздать атмосферу рабочего кабинета Бориса Рыжего. В середине стоит парта, за которой поэт писал стихотворения. Освещение этой зоны будет выполнено в форме торшеров. Цитаты из стихотворений Бориса Рыжего нанесут на асфальт гидрофобными чернилами, и они будут появляться во время и после дождя. По словам И. Шекеры, в первоначальном проекте дизайнеры хотели взять гвозди и нацарапать стихотворные строки на столе. Однако позже от этой идеи пришлось отказаться.Предполагается, что в парке будут проводится чтения стихотворений Бориса Рыжего. Для таких выступлений в концепции благоустройства сквера предусмотрен амфитеатр.«Чтобы предвосхитить вопросы в части озеленения сквера... На данный момент окончательных решений нет, есть концептуальные. Зеленой концепцией занимается наш партнер, дендро-инженер из компании OrganicPunk, который относится с любовью к своей работе и научно-техническим подходом. И мы говорим о том, что итоговая зеленая концепция будет содержать в себе исключительно ту спецификацию, которая уже живет в нашем климате, любит нашу среду и будет аккуратно вписана в существующую зеленую экосистему», — отметил И. Шекера.Члены совета согласовали проект и предложили продолжить работу над ним с учетом пожеланий. Так, архитекторам бюро было предложено добавить буккроссинг и цветовые акценты, конкретизировать концепцию озеленения сквера.Напомним, уральский поэт Борис Рыжий родился 8 сентября 1974 года. В 1980 году его семья переехала из Челябинска в Свердловск (район Вторчермет). Известно, что в 13 лет он начал сочинять стихотворения, а в 14 лет стал чемпионом Свердловска по боксу среди юношей. Написал стихотворение, посвященное геологической экспедиции, где проходил практику. Он совмещал карьеру младшего научного сотрудника Института геофизики УрО РАН и литературного сотрудника журнала «Урал». В творческом наследии поэта насчитывается свыше 1 тыс. 300 стихотворений. Из них издали около 350.Он ушел из жизни 7 мая 2001 год. Позже была найдена предсмертная записка со словами: «Я всех любил. Без дураков». Стихи Бориса Рыжего переведены на многие европейские языки.Отметим, в 2016 году уральский девелопер «Атомстройкомплекс» построил на Вторчермете ЖК «Дом у пруда» (пер. Сызранский). Также застройщик благоустроил парк Камвольного комбината, в котором поэт любил гулять. Кроме того, в мае 2021 года на здании редакции журнала «Урал» открыли памятную доску, посвященную Борису Рыжему.