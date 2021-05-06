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Сквер на Вторчермете в Екатеринбурге официально получил имя поэта Бориса Рыжего

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. В Екатеринбурге безымянный сквер на Вторчермете (между ул. Ферганской и Братской) официально получил имя поэта Бориса Рыжего. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сквер находится рядом с домом № 44 на улице Титова. Там жила семья уральского поэта, начиная с 1980 года. В квартале от дома находилась школа № 106 (улица Титова, 28 «а»), где учился Борис Рыжий. В библиографии поэта свыше 1 тыс. 300 стихотворений. Из них издали около 350.

Отметим, уральский девелопер «Атомстройкомплекс» установил памятный знак около дома на Вторчермете, где поэт провел детство. Также памятную доску Борису Рыжему в мае 2021 года открыли на здании редакции журнала «Урал».
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