Сквер на Вторчермете в Екатеринбурге официально получил имя поэта Бориса Рыжего

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2021. Компания «Атомстройкомплекс» восстановила памятный информационный знак возле дома ...21.09.2020 Знаковый поэт
«Атомстройкомплекс» помог увековечить память о Борисе Рыжем в Екатеринбурге ...08.09.2020 «Атомстройкомплекс» установит памятный знак возле дома поэта Бориса Рыжего в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2020. Компания «Атомстройкомплекс» установит памятный знак возле дома поэта Бориса Рыжего в ...19.02.2019 На благоустройство парков в Екатеринбурге планируется потратить более 160 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2019. В 2019 году районы Екатеринбурга получат из городского бюджета дополнительные целевые ...22.05.2018 В Москве появится площадь Федора Шаляпина
Московская межведомственной комиссии по наименованию одобрила присвоение имен поэта Осипа Мандельштама и оперного ...