В Екатеринбурге открылась фотовыставка про Бориса Рыжего

В Екатеринбурге в креативном кластере «Домна» презентовали проект благоустройства сквера имени Бориса Рыжего ...17.09.2024 Сквер на Вторчермете в Екатеринбурге официально получил имя поэта Бориса Рыжего
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. В Екатеринбурге безымянный сквер на Вторчермете (между ул. Ферганской и Братской) ...06.05.2021 «Атомстройкомплекс» повторно установил памятную табличку возле дома поэта Бориса Рыжего на Вторчермете
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2021. Компания «Атомстройкомплекс» восстановила памятный информационный знак возле дома ...21.09.2020 Знаковый поэт
«Атомстройкомплекс» помог увековечить память о Борисе Рыжем в Екатеринбурге ...08.09.2020 «Атомстройкомплекс» установит памятный знак возле дома поэта Бориса Рыжего в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2020. Компания «Атомстройкомплекс» установит памятный знак возле дома поэта Бориса Рыжего в ...