УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:40

В Екатеринбурге открылась фотовыставка про Бориса Рыжего

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2025. В центре Екатеринбурга открылась фотовыставка, посвященная известному свердловскому поэту Борису Рыжему.

Экспозиция размещена на 36 стендах, которые располагаются на ул. Вайнера (напротив ТЦ «Бум»). На снимках совмещены главные локации жизни и поэзии Бориса Рыжего со строками из его стихов.

В Екатеринбурге открылась фотовыставка про Бориса Рыжего

Организаторы вставки — Объединенный музей писателей Урала и Группа Синара, куратор проекта — научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН, исследователь творчества поэта Татьяна Арсёнова. Автор фотографий — Александр Ёжъ Осипов.

В Екатеринбурге открылась фотовыставка про Бориса Рыжего

Напомним, уральский поэт Борис Рыжий родился 8 сентября 1974 года. В 1980 году его семья переехала из Челябинска в Свердловск на Вторчермет. В творческом наследии поэта насчитывается свыше 1 тыс. 300 стихотворений. Из них издали около 350. Поэт ушел из жизни 7 мая 2001 года.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.09.2024 Рыжий сквер

В Екатеринбурге в креативном кластере «Домна» презентовали проект благоустройства сквера имени Бориса Рыжего ...

17.09.2024 Сквер на Вторчермете в Екатеринбурге официально получил имя поэта Бориса Рыжего

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. В Екатеринбурге безымянный сквер на Вторчермете (между ул. Ферганской и Братской) ...

06.05.2021 «Атомстройкомплекс» повторно установил памятную табличку возле дома поэта Бориса Рыжего на Вторчермете

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2021. Компания «Атомстройкомплекс» восстановила памятный информационный знак возле дома ...

21.09.2020 Знаковый поэт

«Атомстройкомплекс» помог увековечить память о Борисе Рыжем в Екатеринбурге ...

08.09.2020 «Атомстройкомплекс» установит памятный знак возле дома поэта Бориса Рыжего в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2020. Компания «Атомстройкомплекс» установит памятный знак возле дома поэта Бориса Рыжего в ...

Популярные новости
17.01.2025В Академическом районе Екатеринбурга на Крещение установят безопасную иордань и привезут для верующих православную святыню10.01.2025Ледовый городок в Академическом районе Екатеринбурга за период новогодних каникул посетило порядка 50 тыс. человек10.01.2025Свердловская область в 2024 году нарастила налоговые отчисления в консолидированный бюджет РФ на 9,1%15.01.2025В Свердловской области самыми высокооплачиваемыми профессиями в 2024 году стали топ-менеджеры и ИТ-специалисты09.01.2025Гендиректор девелопера Академического района Екатеринбурга Сергей Ланцов принял участие в акции «Елка желаний»
Архив новостей
Январь 2025 (445)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18