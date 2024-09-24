В Екатеринбурге открылась фотовыставка про Бориса Рыжего

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2025. В центре Екатеринбурга открылась фотовыставка, посвященная известному свердловскому поэту Борису Рыжему.Экспозиция размещена на 36 стендах, которые располагаются на ул. Вайнера (напротив ТЦ «Бум»). На снимках совмещены главные локации жизни и поэзии Бориса Рыжего со строками из его стихов.Организаторы вставки — Объединенный музей писателей Урала и Группа Синара, куратор проекта — научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН, исследователь творчества поэта Татьяна Арсёнова. Автор фотографий — Александр Ёжъ Осипов.Напомним, уральский поэт Борис Рыжий родился 8 сентября 1974 года. В 1980 году его семья переехала из Челябинска в Свердловск на Вторчермет. В творческом наследии поэта насчитывается свыше 1 тыс. 300 стихотворений. Из них издали около 350. Поэт ушел из жизни 7 мая 2001 года.