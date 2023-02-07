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В Екатеринбурге за полгода снесли более 200 незаконно установленных киосков

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. В семи районах Екатеринбурга с начала 2023 года снесли 214 незаконных нестационарных объектов торговли (НТО). При этом за весь прошлый год в городе ликвидировали 176 киосков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Нестационарная торговля — это важный сегмент рынка Екатеринбурга, от которого в том числе зависит поддержание экономической стабильности. Однако она должна работать в соответствии с действующим законодательством. Когда этот процесс проходит бесконтрольно, соблюдение санитарных норм не регулируется, часто подвергаются порче объекты благоустройства, загрязняется мусором городская среда», — говорится в сообщении.

Добавим, что в прошлом году глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил новый регламент по борьбе с НТО без договора размещения. Кроме того, такие постройки часто расположены на тротуарах, газонах и нелегально подключены к электроэнергии. Данный документ определяет порядок выявления, выноса и демонтажа незаконных нестационарных торговых точек, а также условия их хранения и возврата владельцу.

Всего в схему нестационарных торговых объектов уральской столицы входит более 2 тыс. точек. Объекты, расположенные на земельных участках, не включенных в эту схему, являются несанкционированными.
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