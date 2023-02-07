В Екатеринбурге за полгода снесли более 200 незаконно установленных киосков

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2023. По распоряжению главы Екатеринбурга Алексея Орлова руководители районных администраций ...14.12.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о порядке работы объектов нестационарной торговли
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, в котором регулируется работа объектов нестационарной ...14.07.2022 В Екатеринбурге упростят процедуру сноса объектов незаконной торговли
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов внес на рассмотрение гордумы проект решения, который ...06.10.2020 В Екатеринбурге с начала 2020 года на владельцев нелегальных торговых объектов наложили штрафы на сумму более 2,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2020. В Екатеринбурге в 2020 году вынесено из города 230 незаконных нестационарных объектов. ...20.12.2018 Власти Екатеринбурга утвердили схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2018. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об утверждении схем ...