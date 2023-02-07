В Екатеринбурге за полгода снесли более 200 незаконно установленных киосков

В Екатеринбурге демонтируют 110 незаконных киосков и павильонов

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов внес на рассмотрение гордумы проект решения, который ...

В Екатеринбурге с начала 2020 года на владельцев нелегальных торговых объектов наложили штрафы на сумму более 2,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2020. В Екатеринбурге в 2020 году вынесено из города 230 незаконных нестационарных объектов. ...