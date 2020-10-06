В Екатеринбурге демонтируют 110 незаконных киосков и павильонов

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2023. По распоряжению главы Екатеринбурга Алексея Орлова руководители районных администраций должны будут до 31 марта заключить контракты на вынос незаконно установленных нестационарных торговых объектов (НТО). Всего в городе на сегодняшний день выявлено 110 нелегальных киосков и павильонов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«5 декабря был принят новый порядок выноса и демонтажа нелегальных объектов торговли. В кратчайшие сроки необходимо заключить соответствующие контракты по организации этой работы», — подчеркнул глава города.
По словам председателя комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Ивана Бескрестнова, принятие нового регламента позволит применять более эффективные меры в борьбе с самовольно возведенными киосками и павильонами, которые зачастую устанавливаются на газонах и тротуарах, а также незаконно подключены к источникам электроэнергии.
Отметим, что в 2022 году в Екатеринбурге были приняты решения о демонтаже 12 таких объектов. На начало текущего года решения о сносе вынесены для 20 НТО. Кроме этого, с начала года в досудебном порядке город силами МКУ «Центр организации выставок и ярмарок» и подрядчиков было ликвидировано 77 самовольно установленных объектов.
В схему нестационарных торговых объектов уральской столицы входит более 2 тыс. точек. Объекты, расположенные на земельных участках, не включенных в эту схему, являются несанкционированными. Кроме того, киоски и павильоны, не имеющие разрешительной документации и договора размещения объекта, также подлежат демонтажу.
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