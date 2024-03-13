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В Екатеринбурге с начала года ликвидировали 215 незаконных киосков

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. В Екатеринбурге за девять месяцев 2024 года было ликвидировано 215 из 276 незаконно установленных нестационарных торговых объектов (НТО). Об этом рассказал депутатам Екатеринбургской городской думы директор департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В частности, он отметил, что за прошедший период из 215 незаконно установленных объектов: 83 было ликвидировано силами специалистов МКУ «Центр организации выставок и ярмарок», 132 — собственниками в результате претензионной работы. Также по 69 объектам введены обеспечительные меры в виде запрета на проведение демонтажных работ, в отношении 10 НТО территориальные органы администраций районов Екатеринбурга ведут работу по их сносу.

Всего в первой половине текущего года на вынос, хранение, демонтаж и ликвидацию НТО из городского бюджета было потрачено 6 млн 753 тыс. руб.

«Мы продолжили работу в части информирования жителей и гостей города Екатеринбурга о местах размещения НТО. В настоящее время на каждом объекте, которое в схеме и с договором, то есть на муниципальной или неразграниченной земле, мы размещаем QR-код, который будет отсылать на геопортал и можно будет посмотреть фото и характеристики объекта. Это, безусловно, большое подспорье и удобство в идентификации нестационарных торговых объектов», — отметил Максим Чаплыгин.

Так, с начала года в Администрацию Екатеринбурга от жителей города поступило 75 обращений по вопросу законности размещения НТО и выявленных нарушениях с отсылкой на геопортал: на карте нанесены метки, обозначающие места размещения НТО, при этом голубым цветом отмечены объекты, работающие законно на городской земле, темно-синим — расположенные на частной территории, красным — нелегальные объекты.
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