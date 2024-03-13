В Екатеринбурге с начала года ликвидировали 215 незаконных киосков

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. В Екатеринбурге в креативном кластере «Домна» прошло обсуждение новой схемы размещения ...

В Екатеринбурге на Совете неравнодушных обсудили новую схему размещения нестационарных торговых объектов

В Екатеринбурге могут повысить размер аренды за размещение нестационарных торговых объектов

Власти Екатеринбурга предложили повысить стоимость аренды для нестационарных торговых объектов, в зависимости от места ...