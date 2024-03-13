В Екатеринбурге с начала года ликвидировали 215 незаконных киосков

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. В Екатеринбурге в креативном кластере «Домна» прошло обсуждение новой схемы размещения ...09.02.2024 В Екатеринбурге могут повысить размер аренды за размещение нестационарных торговых объектов
Власти Екатеринбурга предложили повысить стоимость аренды для нестационарных торговых объектов, в зависимости от места ...09.02.2024 В Екатеринбурге могут повысить размер аренды за размещение нестационарных торговых объектов
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. Власти Екатеринбурга предложили повысить стоимость аренды для нестационарных торговых ...07.02.2023 В Екатеринбурге демонтируют 110 незаконных киосков и павильонов
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2023. По распоряжению главы Екатеринбурга Алексея Орлова руководители районных администраций ...20.12.2018 Власти Екатеринбурга утвердили схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2018. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об утверждении схем ...