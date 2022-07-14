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Вчера, 15:00

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о порядке работы объектов нестационарной торговли

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, в котором регулируется работа объектов нестационарной торговли. В документе указан порядок выявления, выноса и демонтажа подобных объектов, а также правила хранения и условия возврата владельцу, сообщает пресс-служба администрации города.

Чтобы определить законный или незаконный статус, представителю районной администрации нужно выехать на место, осмотреть его и по кадастровому номеру понять принадлежность земельного участка, где тот расположен.

Если торговый объект находится на муниципальной земле или право государственной собственности на него не разграничено, заполняется акт о его незаконном размещении. После вся информация передается в комиссию по вопросам выноса (демонтажа) незаконно размещенных нестационарных торговых объектов.

В постановлении также описан порядок демонтажа. Если принимается решение о выносе, то специалисты размещают соответствующее уведомление. Далее у владельцев есть возможность для самостоятельного демонтажа в определенный срок. Если торговый объект был убран без участия владельца, то тот может его вернуть после подтверждения прав собственности, а также погашения расходов, связанных с выносом, демонтажем, хранением.

«Все решения по перечисленным выше вопросам принимаются коллегиально — специальной комиссией по вопросам выноса незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, работу которой также регламентирует подписанное Алексеем Орловым постановление», — говорится в сообщении.

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