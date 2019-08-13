В Нижнем Тагиле полиция обнаружила нелегальный склад со спиртосодержащей продукцией на общую сумму более 1 млн рублей

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Свердловской области

УрБК, Екатеринбург. 09.02.2024. В Нижнем Тагиле полицейские выявили складское помещение, в котором хранились емкости для жидкостей и спиртосодержащая продукция на общую сумму более 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области.Так, у 25-летнего мужчины, который, не имея специального разрешения на осуществление деятельности по закупке и хранению алкогольной продукции, занимался закупкой, перевозкой и хранением этилового спирта и спиртосодержащей продукции, было обнаружено более 2 тыс. 300 пластиковых канистр емкостью 10 л, свыше 450 пластиковых 5-литровых бутылей, наполненных прозрачной жидкостью, 110 коробок со стеклянными пузырьками объемом 100 мл с надписью «этиловый плюс» (для ухода за кожей «антибактериальный»). По результатам проведенного исследования содержимым больших емкостей оказался этиловый спирт.На основании собранных оперативными сотрудниками материалов в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.3 УК РФ «Незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере». Следствием назначена пищевая экспертиза изъятой продукции.Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.