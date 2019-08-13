В Нижнем Тагиле полиция обнаружила нелегальный склад со спиртосодержащей продукцией на общую сумму более 1 млн рублей

В селе Малобрусянское Свердловской области ликвидирован нелегальный цех по производству алкогольной продукции. Об этом ...12.04.2016 В Каменском районе фирма «Адриада» оштрафована на 200 тыс. рублей за продажу алкоголя без лицензии
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2016. В Каменском районе прокуратура выявила нарушения законодательства об обороте ...31.03.2014 В Нижнем Тагиле полиция пресекла незаконную продажу алкоголя в трех торговых точках города
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2014. В Нижнем Тагиле сотрудники полиции провели рейд в рамках проверки федерального закона № ...14.01.2014 В магазинах Березовского ГО выявлены факты нарушений при реализации алкогольной продукции
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2014. Прокуратура г. Березовского выявила нарушения законодательства в сфере продажи ...22.04.2010 Лицензия ООО «Лобвинский биохимический завод» на производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции приостановлена
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2010. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка в декабре 2009 года приняла ...