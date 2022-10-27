Гособвинение запросило наказание в виде лишения свободы фигурантам дела о серии отравлений суррогатным алкоголем в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. В Чкаловском районе Екатеринбурга прошло судебное заседание по уголовному делу о незаконном обороте спиртосодержащей продукции. От суррогатного алкоголя умерли 44 жителя Свердловской области.



Перед судом предстали шестеро мужчин и одна женщина. По версии обвинения, в период с лета 2020 по осень 2021 года подсудимые поставляли и реализовывали контрафактную спиртосодержащую продукцию, в которой содержался метанол в опасной для жизни и здоровья людей концентрации. От этого алкоголя пострадал 51 человек, из которых 44 погибли, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Государственный обвинитель запросил для подсудимых разные сроки: минимальный — 3 года (женщине), максимальный — 10 лет. Двум мужчинам, которым запрошены максимальные сроки, также предлагается выдать четырехлетний запрет на право заниматься работой, связанной с производством, закупкой, хранением, перевозкой и реализацией этилового спирта, алкоголя и спиртосодержащей продукции. Отбывать свое наказание обвиняемые должны в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, суд удовлетворил иски от семи потерпевших на общую сумму более 2,6 млн руб.



На следующем заседании состоится выступление стороны защиты.