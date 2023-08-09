Свердловский облсуд ужесточил приговоры по делу о массовом отравлении контрафактным алкоголем

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УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. Прокуратура Свердловской области обжалует приговор по делу семи жителей Екатеринбурга, ...

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УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. В Чкаловском районе Екатеринбурга прошло судебное заседание по уголовному делу о ...

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УрБК, Екатеринбург, 10.10.2019. В Екатеринбурге суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Валерия Маслова, ...