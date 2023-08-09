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Вчера, 16:44

Свердловский облсуд ужесточил приговоры по делу о массовом отравлении контрафактным алкоголем

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. Свердловский областной суд удовлетворил апелляцию прокурора и увеличил сроки лишения свободы членам группировки, занимавшимся продажей контрафактной алкогольной продукции.

Напомним, что семь екатеринбуржцев (шесть мужчин и одна женщина) в августе были признаны виновными в реализации алкоголя, содержащего метиловый спирт. В результате им отравился 51 человек, из которых 44 скончались. Мужчины были приговорены Чкаловским районным судом Екатеринбурга к лишению свободы на сроки от 5,5 до 6,5 года, женщина получила три года условного срока.

Свердловская прокуратура посчитала вынесенные приговоры слишком мягкими и подала апелляцию в областной суд. 10 ноября суд ее удовлетворил.

Шестерым мужчинам наказание было увеличено до 9-10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Женщине — участнице преступной группы приговор был оставлен без изменений.
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