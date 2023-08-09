Свердловский облсуд ужесточил приговоры по делу о массовом отравлении контрафактным алкоголем

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. Прокуратура Свердловской области обжалует приговор по делу семи жителей Екатеринбурга, ...07.08.2023 В Екатеринбурге суд вынес приговор фигурантам дела о смерти 44 человек из-за контрафактного алкоголя
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении семерых местных ...21.06.2023 Гособвинение запросило наказание в виде лишения свободы фигурантам дела о серии отравлений суррогатным алкоголем в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. В Чкаловском районе Екатеринбурга прошло судебное заседание по уголовному делу о ...25.02.2021 Свердловский облсуд смягчил наказание бывшему замглавы регионального ГУ МВД Владимиру Романюку
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2021. Свердловский областной суд изменил приговор, вынесенный в отношении бывшего заместителя ...10.10.2019 В Екатеринбурге осуждены члены преступной группы за 40 краж на сумму свыше 9 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2019. В Екатеринбурге суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Валерия Маслова, ...