Свердловский облсуд изменил приговор бизнесмену за хищение 153 млн рублей в рамках госконтрактов

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. В Свердловском областном суде прошли апелляционные слушания по делу о хищениях на сумму свыше 153 млн руб. Суд принял сторону обвинения и изменил осужденному наказание с условного срока на реальный, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.



Как уточняет пресс-служба облсуда, речь идет о жителе Березовского, бизнесмене Александре Фрибусе. В июле этого года он был осужден Верх-Исетским райсудом Екатеринбурга на пять лет лишения свободы условно по двум эпизодам мошенничества с отягчающими обстоятельствами.



«Фрибус-старший осужден за мошенничество при строительстве и реконструкции материальной базы Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Как установил суд, хищение денежных средств было совершено путем обмана представителей ФКУ «УКС МЧС России», — уточняет ведомство.



По аналогичной схеме бизнесмен похитил деньги в рамках госконтракта на строительство водно-спасательной станции в Верх-Исетском районе Екатеринбурга.



Прокуратура посчитала условное лишение свободы слишком мягким приговором и подала апелляцию. 14 ноября в рамках слушаний в Свердловском областном суде бизнесмену изменили наказание с условного срока на реальный (5 лет). Осужденный был взят под стражу в зале суда.