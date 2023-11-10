Свердловский облсуд изменил приговор бизнесмену за хищение 153 млн рублей в рамках госконтрактов

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. Свердловский областной суд удовлетворил апелляцию прокурора и увеличил сроки лишения ...27.07.2023 Бывший руководитель компании «Березовскстройинвест» приговорен к условному сроку за хищение 285 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. Бывший руководитель компаний «Березовскстройинвест» и «Нефтеюганскстройинвест» ...05.10.2022 Предприниматель из Березовского предстанет перед судом за хищение более 285 млн рублей при госконтрактах
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2022. В Екатеринбурге перед судом предстанет житель Березовского 1962 года рождения, который ...13.06.2019 Свердловский облсуд отменил приговор застройщику ЖК «Оптимист»
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2019. Свердловский областной суд отменил приговор по уголовному делу в отношении застройщика ...14.09.2018 Бывшего гендиректора челябинского застройщика «Гринфлайт» взяли под стражу в зале суда
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2018. Свердловский облсуд оставил в силе решение Центрального районного суда Челябинска, ...