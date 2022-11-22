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Бывший руководитель компании «Березовскстройинвест» приговорен к условному сроку за хищение 285 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. Бывший руководитель компаний «Березовскстройинвест» и «Нефтеюганскстройинвест» Александр Фрибус приговорен к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 700 тыс. руб. за хищение 285 млн руб. при выполнении государственных контрактов. Соответствующий приговор вынес Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, в период с января 2013 по декабрь 2015 года осужденный контролировал работу «Березовскстройинвест». Предприятие заключило государственный контракт на строительство и реконструкцию материальной базы Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС. Сотрудники компании предоставили заказчику фальшивые банковские гарантии, а в акты выполненных работ и справки об их стоимости вносили ложные данные. В результате этих действий было похищено более 212 млн руб.

С июня 2015 по ноябрь 2016 года подсудимый контролировал «Нефтеюганскстройинвест». В этот период был заключен договор с Уральским региональным центром по делам гражданской обороны на строительство водно-спасательной станции в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. В результате схожих действий мужчина присвоил свыше 73 млн руб.

Во время судебных прений государственный обвинитель просил назначить обвиняемому наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Суд признал предпринимателя виновным в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, в особо крупном размере, с использованием служебного положения». Мужчина приговорен к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 700 тыс. руб.
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