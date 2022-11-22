Бывший руководитель компании «Березовскстройинвест» приговорен к условному сроку за хищение 285 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. Полевской городской суд вынес приговор бывшему директору МКУ «Феникс» Ивану Кущу, ...05.10.2022 Предприниматель из Березовского предстанет перед судом за хищение более 285 млн рублей при госконтрактах
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2022. В Екатеринбурге перед судом предстанет житель Березовского 1962 года рождения, который ...06.09.2022 В Екатеринбурге бывший директор компании «Таурус» приговорен к трем годам лишения свободы за хищение более 4,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. Бывший директор ООО «Таурус» Дмитрий Белый приговорен к трем годам лишения свободы в ...08.08.2022 В Екатеринбурге к 9,5 года лишения свободы приговорен бывший начальник городского УМВД Игорь Трифонов
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2022. Ленинский райсуд Екатеринбурга вынес приговор экс-начальнику городского УМВД России ...04.10.2019 В Екатеринбурге участник преступной группы приговорен к пяти годам лишения свободы за хищение автомобилей
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2019. В Екатеринбурге суд вынес приговор в отношении 38-летнего Александра Терпугова. Он ...