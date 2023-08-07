Свердловская прокуратура обжалует приговор по делу о смерти 44 человек от отравления контрафактным алкоголем

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении семерых местных ...21.06.2023 Гособвинение запросило наказание в виде лишения свободы фигурантам дела о серии отравлений суррогатным алкоголем в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. В Чкаловском районе Екатеринбурга прошло судебное заседание по уголовному делу о ...19.01.2018 В Екатеринбурге суд вынес приговор по делу о незаконной продаже изумруда на 2,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2018. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении ...24.04.2015 Суд ужесточил наказание создательнице финансовых пирамид «МИР» и «Гарант Кредит»
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2015. Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда удовлетворила ...15.11.2012 Приговор Расулу Мирзаеву огласят 27 ноября
Приговор по делу Расула Мирзаева огласят 27 ноября. Прокуратура попросила переквалифицировать дело с умышленного ...