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Свердловская прокуратура обжалует приговор по делу о смерти 44 человек от отравления контрафактным алкоголем

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. Прокуратура Свердловской области обжалует приговор по делу семи жителей Екатеринбурга, занимавшихся реализацией контрафактного алкоголя. От нелегальной продукции пострадал 51 человек, из которых 44 погибли.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил шестерых мужчин к лишению свободы на сроки от 5,5 до 6,5 года, женщину — к условному сроку на три года.

В пресс-службе прокуратуры сообщают, что обвинение запрашивало для всех семерых наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. В связи с мягкостью решения суда ведомство подаст апелляционное представление. Это произойдет после того, как сторонам вручат приговор.
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