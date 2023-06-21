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В Екатеринбурге суд вынес приговор фигурантам дела о смерти 44 человек из-за контрафактного алкоголя

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении семерых местных жителей: шестерых мужчин и женщины. Все они связаны с делом об обороте нелегального алкоголя, которым отравился 51 человек. Из них 44 умерли, сообщается пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Установлено, что в период с лета 2020 по осень 2021 года обвиняемые поставляли и реализовывали контрафактную спиртосодержащую продукцию. В состав напитков входил метиловый спирт в концентрациях, опасных для жизни и здоровья людей.

Фигуранты дела признаны виновными в совершении преступлений по части 3 статьи 238 УК РФ «Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц» и пункту «б» части 2 статьи 171.3 УК РФ «Незаконный оборот спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в особо крупном размере».

В зависимости от роли и степени участия, фигуранты дела получили разные приговоры. Мужчинам назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 5,5 до 6,5 года. Женщина получила условный срок на 3 года с испытательным сроком еще на 3 года.
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