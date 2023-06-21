В Екатеринбурге суд вынес приговор фигурантам дела о смерти 44 человек из-за контрафактного алкоголя

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. В Чкаловском районе Екатеринбурга прошло судебное заседание по уголовному делу о ...27.10.2022 В Алапаевский городской суд передано дело о гибели 9 человек из-за суррогатного алкоголя
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2022. В Свердловской области перед судом предстанут шесть мужчин и три женщины, которые ...24.08.2022 Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обороте спиртосодержащей продукции с гибелью 44 жителей Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу ...18.05.2022 Жителей Сысерти признали виновными в незаконной вырубке леса с ущербом более 80 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2022. Шестерых жителей Сысертского района осудили за незаконную вырубку леса с ущербом более ...09.02.2022 В Сысерти троих местных жителей осудили за незаконный оборот немаркированного алкоголя
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2022. В Сысерти к реальному лишению свободы приговорены трое местных жителей за незаконный ...