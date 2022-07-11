Свердловчанина приговорили к 2,5 года лишения свободы за изготовление и сбыт контрафактного алкоголя

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2022. Жителя Екатеринбурга Эльвина Керимова признали виновным в хранении с целью сбыта ...22.02.2022 Житель Серова предстанет перед судом за хранение немаркированной алкогольной продукции
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2022. Житель города Серов предстанет перед судом по обвинению в хранении с целью сбыта ...09.02.2022 В Сысерти троих местных жителей осудили за незаконный оборот немаркированного алкоголя
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2022. В Сысерти к реальному лишению свободы приговорены трое местных жителей за незаконный ...06.05.2021 Житель Екатеринбурга предстанет перед судом по обвинению в незаконном обороте алкоголя на 2,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2021. В Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении ...04.10.2019 В Екатеринбурге участник преступной группы приговорен к пяти годам лишения свободы за хищение автомобилей
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2019. В Екатеринбурге суд вынес приговор в отношении 38-летнего Александра Терпугова. Он ...