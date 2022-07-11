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Свердловчанина приговорили к 2,5 года лишения свободы за изготовление и сбыт контрафактного алкоголя

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2024. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил 58-летнего свердловчанина к 2,5 года лишения свободы и штрафу в размере 200 тыс. руб. за изготовление алкоголя и его сбыт под видом оригинального. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии обвинения, осужденный с соучастниками оборудовал в одном из поселков Среднего Урала подпольный цех для изготовления алкогольной продукции. В частности, там изъяли «пластиковые емкости, фильтры механической очистки, наливные устройства, стеклянную тару, этикетки, коробки, спирт, пищевые добавки». Разливом, укупоркой и оклейкой тары этикетками занимались нанятые иностранцы.

Суд признал организатора виновным в совершении преступления по пунктам «а», «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».
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