Как мыло влияет на уровень pH кожи: что нужно знать?

В Екатеринбурге закрылся элитный салон кожи и меха Capitol, расположенный по адресу улица 8 Марта, 8в. Судя по ...

В Екатеринбурге закрылся салон кожи и меха Capitol на улице 8 Марта

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2018. В Екатеринбурге закрылся элитный салон кожи и меха Capitol, расположенный по адресу ...

В Екатеринбурге закрылся салон кожи и меха Capitol на улице 8 Марта

Британские ученые заявили, что отбеливание кожи опасно для здоровья человека. Исследование опубликовано в журнале The ...

Слишком частое и долгое пребывание на солнце чревато преждевременным старением кожи и развитием злокачественной ...

Ученые полагают, что слишком долгое пребывание на солнце грозит онкологическими заболеваниями

В 2009 году индекс производства в текстильном и швейном производстве РФ снизился почти на 20%

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2009. В январе — октябре 2009 года индекс производства в текстильном и швейном производстве ...