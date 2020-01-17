С 1 июля в России изменится порядок получения спецмарок на импортный табак

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Спецмарки в РФ могут выдавать только табачным компаниям, работающим в системе маркировки

УрБК, Москва, 17.01.2020. С 1 апреля 2020 года Минпромторг РФ предложил запретить выдачу спецмарок для маркировки ...

Правительство РФ утвердило правила маркировки табачной продукции

УрБК, Москва, 07.03.2019. Правительство РФ одобрило правила маркировки табачной продукции цифровым кодом. ...

Правительство РФ намерено повысить стоимость акцизных марок на табак и алкоголь

Правительство РФ планирует повысить стоимость акцизных марок для ввозимого в Россию табака и алкоголя. Проект ...

Правительство РФ намерено повысить стоимость акцизных марок на табак и алкоголь

УрБК, Москва, 01.03.2018. Правительство РФ планирует повысить стоимость акцизных марок для ввозимого в Россию табака и ...

Акциз на импортную табачную продукцию увеличен в два раза

УрБК, Москва, 01.03.2010. Правительство РФ утвердило двукратное увеличение цены акцизных марок для маркировки ввозимой ...