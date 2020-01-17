УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:22

С 1 июля в России изменится порядок получения спецмарок на импортный табак

УрБК, Москва, 17.06.2024. С 1 июля 2024 года Россия меняет порядок получения иностранными производителями табачной продукции специальных марок на продукцию. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

К примеру, согласно новой процедуре, импортерам не нужно будет предоставлять таможенным органам обязательства об использовании акцизных марок в соответствии с их предназначением, а также денежный залог или банковскую гарантию.

Ранее УрБК писал о том, что в рамках перехода на «цифровой акциз» для табачной и подакцизной никотинсодержащей продукции на упаковки таких товаров с 1 июня начали наносить учетно-контрольные специальные марки в виде штрихкода.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.01.2020 Спецмарки в РФ могут выдавать только табачным компаниям, работающим в системе маркировки

УрБК, Москва, 17.01.2020. С 1 апреля 2020 года Минпромторг РФ предложил запретить выдачу спецмарок для маркировки ...

07.03.2019 Правительство РФ утвердило правила маркировки табачной продукции

УрБК, Москва, 07.03.2019. Правительство РФ одобрило правила маркировки табачной продукции цифровым кодом. ...

01.03.2018 Правительство РФ намерено повысить стоимость акцизных марок на табак и алкоголь

Правительство РФ планирует повысить стоимость акцизных марок для ввозимого в Россию табака и алкоголя. Проект ...

01.03.2018 Правительство РФ намерено повысить стоимость акцизных марок на табак и алкоголь

УрБК, Москва, 01.03.2018. Правительство РФ планирует повысить стоимость акцизных марок для ввозимого в Россию табака и ...

01.03.2010 Акциз на импортную табачную продукцию увеличен в два раза

УрБК, Москва, 01.03.2010. Правительство РФ утвердило двукратное увеличение цены акцизных марок для маркировки ввозимой ...

Популярные новости
20.05.2024Екатеринбург в числе самых «высотных» городов27.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей23.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны20.05.2024«Атомстройкомплекс» расселил 50 ветхих домов
Архив новостей
Июнь 2024 (358)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18