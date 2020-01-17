С 1 июля в России изменится порядок получения спецмарок на импортный табак

УрБК, Москва, 17.01.2020. С 1 апреля 2020 года Минпромторг РФ предложил запретить выдачу спецмарок для маркировки ...07.03.2019 Правительство РФ утвердило правила маркировки табачной продукции
УрБК, Москва, 07.03.2019. Правительство РФ одобрило правила маркировки табачной продукции цифровым кодом. ...01.03.2018 Правительство РФ намерено повысить стоимость акцизных марок на табак и алкоголь
Правительство РФ планирует повысить стоимость акцизных марок для ввозимого в Россию табака и алкоголя. Проект ...01.03.2018 Правительство РФ намерено повысить стоимость акцизных марок на табак и алкоголь
УрБК, Москва, 01.03.2018. Правительство РФ планирует повысить стоимость акцизных марок для ввозимого в Россию табака и ...01.03.2010 Акциз на импортную табачную продукцию увеличен в два раза
УрБК, Москва, 01.03.2010. Правительство РФ утвердило двукратное увеличение цены акцизных марок для маркировки ввозимой ...