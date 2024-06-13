Объем выдач ипотек в РФ может снизиться в 2024 году на 35%

УрБК, Москва, 19.06.2024. В 2024 году в России может быть выдано 1,3-1,4 млн ипотечных кредитов на общую сумму 5 трлн ...13.06.2024 Средневзвешенные ставки по ипотекам в России превысили 18%
УрБК, Москва, 13.06.2024. Средневзвешенные процентные ставки по ипотекам в РФ впервые в 2024 году превысили 18%, пишет ...17.04.2024 Почти 70% долга по ипотеке в России приходится на заемщиков с еще одним незакрытым кредитом
УрБК, Москва, 17.04.2024. В конце 2023 года с среднем у каждого заемщика, получившего ипотечный кредит, уже был ...12.04.2024 Объем льготных ипотек в России может сократиться в 2024 году на 10-20%
Объем выдачи льготных ипотечных кредитов в России может снизиться на 10-20% в 2024 году, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь ...12.04.2024 Объем льготных ипотек в России может сократиться в 2024 году на 10-20%
УрБК, Москва, 12.04.2024. Объем выдачи льготных ипотечных кредитов в России может снизиться на 10-20% в 2024 году, ...