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Почти 70% долга по ипотеке в России приходится на заемщиков с еще одним незакрытым кредитом

УрБК, Москва, 17.04.2024. В конце 2023 года с среднем у каждого заемщика, получившего ипотечный кредит, уже был незакрытый кредит. На такого рода заемщиков пришлось 68% от общего объема долга по ипотеке, или 14,1 трлн руб., пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на информационно-аналитический материал Центробанка за II полугодие 2023 года, основанный на данных бюро кредитных историй (БКИ).

«По состоянию на конец 2023 года в среднем у каждого заемщика, получившего ипотечный кредит, уже был один действующий кредит. На таких заемщиков приходится 68% долга по ипотеке (14,1 трлн руб.), и за год их доля увеличилась на шесть процентных пунктов», — пишет издание, отмечая, что взятые потребительские кредиты могли послужить первоначальным взносом по ипотеке. Количество заемщиков, имеющих только ипотечный кредит, составляло около 4,5 млн человек, на них приходится 21,6% общего объема долга по ипотеке (7,4 трлн руб.).

Более 50% портфеля по розничным кредитам в 2023 году пришлось на заемщиков, имеющих три кредита и более (17,4 трлн руб.). «Среди граждан, имеющих три кредита и более, 60% задолженности приходится на ипотечных заемщиков», — пишет издание.
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