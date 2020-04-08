Почти 70% долга по ипотеке в России приходится на заемщиков с еще одним незакрытым кредитом

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УрБК, Москва, 18.04.2017. В 2016 году 53% заемщиков брали новые кредиты наличными, не для потребительских целей, а для ...