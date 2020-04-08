Почти 70% долга по ипотеке в России приходится на заемщиков с еще одним незакрытым кредитом

УрБК, Москва, 08.04.2020. Больше половины российских заемщиков по ипотеке и автокредитам не смогут воспользоваться ...27.03.2019 В России средняя ставка по ипотеке по итогам первого квартала превысит 10%
УрБК, Москва, 27.03.2019. Средняя ставка по ипотеке в РФ вырастет по итогам первого квартала 2019 года и превысит 10%. ...15.06.2017 ОКБ: Каждый пятый индивидуальный предприниматель России не платит по своим кредитам более трех месяцев
УрБК, Москва, 15.06.2017. Более 21% индивидуальных предпринимателей (ИП) в России имеют просрочку по своим кредитам в ...18.04.2017 В 2016 году 53% заемщиков направили новые кредиты на погашение старых долгов
В 2016 году 53% заемщиков брали новые кредиты наличными, не для потребительских целей, а для частичного или полного ...18.04.2017 В 2016 году 53% заемщиков направили новые кредиты на погашение старых долгов
УрБК, Москва, 18.04.2017. В 2016 году 53% заемщиков брали новые кредиты наличными, не для потребительских целей, а для ...