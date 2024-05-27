ЦБ: Доля ипотеки с первоначальным взносом до 20% снизилась до 2% в I квартале 2024 года

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УрБК, Москва, 19.09.2022. В России с 1 декабря ужесточается регулирование выдачи ипотеки с низким первоначальным ...

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Ипотека без первоначального взноса несет в себе риски неплатежеспособности заемщика, а также обладает ограниченным ...

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