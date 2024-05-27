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27.05.2024

ЦБ: Доля ипотеки с первоначальным взносом до 20% снизилась до 2% в I квартале 2024 года

УрБК, Москва, 27.05.2024. Ипотечные кредиты с низким первоначальным взносом (до 20%) ушли с первичного рынка, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на обзор финансовой стабильности ЦБ РФ.

«По данным Банка России, доля ипотеки с низким первоначальным взносом на первичном рынке жилья снизилась с 69% в IV квартале 2022 года до 2% по итогам первого квартала 2024 года. С учетом вторичного рынка доля такой ипотеки составляет 17% (снижение с 52%).

Этого удалось добиться благодаря ужесточительным мерам ЦБ и повышению минимального взноса по льготным программам. Тем не менее само по себе снижение выдач ипотеки с низким взносом не означает уменьшения закредитованности, поскольку граждане могут брать для его финансирования потребительские кредиты, пишет издание.
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