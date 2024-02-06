Каникулы подкосили ипотеку

Материалы по теме

Число выданных ипотечных кредитов на первичном рынке РФ за месяц снизилось в 3,3 раза

В январе 2024 года в России было выдано 75,9 тыс. ипотечных кредитов. По сравнению с декабрем этот показатель снизился ...

Число выданных ипотечных кредитов на первичном рынке РФ за месяц снизилось в 3,3 раза

УрБК, Москва, 06.03.2024. В январе 2024 года в России было выдано 75,9 тыс. ипотечных кредитов. По сравнению с декабрем ...

В Свердловской области количество выданных ипотечных кредитов за месяц снизилось почти на четверть

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. В Свердловской области в январе 2024 года было выдано 2,69 тыс. ипотечных кредитов. По ...

В январе 2024 года портфель льготных ипотек в России уменьшился в 3,6 раза

УрБК, Москва, 06.02.2024. В январе 2024 года объем выданных в рамках программ господдержки ипотечных займов в России ...

Средний срок ипотечного кредита в России вырос до 25 лет

УрБК, Москва, 30.01.2024. Развивать ипотечное кредитование следует сбалансированно, так как бум на рынке жилья может ...