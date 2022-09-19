В Банке России заявили о перегруженности рынка ипотеки льготными и псевдольготными программами

В Банке России считают, что ипотечный рынок «накачан» льготными и псевдольготными программами. Это создает риски финансовой стабильности. С таким заявлением в Совете Федерации выступила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.



«Мы уделяем особое внимание рискам финансовой стабильности. Так, например, нас беспокоит ипотека, которую слишком накачали льготные и псевдольготные программы. Сейчас с помощью наших мер мы ограничиваем темпы выдач ипотеки с низким первоначальным взносом», — сказала Э. Набиуллина.



Также, по ее словам, регулятор намерен следить за темпами розничного кредитования. Этот сегмент просел в 2022 году, но сейчас быстро восстанавливается. Необходимо, чтобы его динамика не превышала скорость роста доходов населения.



Отметим, что ранее в Банке России говорили о планах распространить льготные ипотечные программы на вторичное жилье.