УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
Вчера, 18:01

В Банке России заявили о перегруженности рынка ипотеки льготными и псевдольготными программами

В Банке России считают, что ипотечный рынок «накачан» льготными и псевдольготными программами. Это создает риски финансовой стабильности. С таким заявлением в Совете Федерации выступила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Мы уделяем особое внимание рискам финансовой стабильности. Так, например, нас беспокоит ипотека, которую слишком накачали льготные и псевдольготные программы. Сейчас с помощью наших мер мы ограничиваем темпы выдач ипотеки с низким первоначальным взносом», — сказала Э. Набиуллина.

Также, по ее словам, регулятор намерен следить за темпами розничного кредитования. Этот сегмент просел в 2022 году, но сейчас быстро восстанавливается. Необходимо, чтобы его динамика не превышала скорость роста доходов населения.

Отметим, что ранее в Банке России говорили о планах распространить льготные ипотечные программы на вторичное жилье.

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 14:23 В Банке России заявили о перегруженности рынка ипотеки льготными и псевдольготными программами

УрБК, Москва, 21.06.2023. В Банке России считают, что ипотечный рынок «накачан» льготными и псевдольготными ...

19.09.2022 В России ужесточат регулирование выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом

УрБК, Москва, 19.09.2022. В России с 1 декабря ужесточается регулирование выдачи ипотеки с низким первоначальным ...

31.01.2019 Бурный рост потребкредитования в РФ может создать угрозу финансовой стабильности

Ситуация на рынке потребительского кредитования требует особого внимания Банка России — бурный рост этого сегмента ...

31.01.2019 Бурный рост потребкредитования в РФ может создать угрозу финансовой стабильности

УрБК, Москва, 31.01.2019. Ситуация на рынке потребительского кредитования требует особого внимания Банка России — ...

20.11.2013 ЦБ: потребительское кредитование может стать угрозой финансовой стабильности страны

УрБК, Москва, 20.11.2013. Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала значительный рост потребительского кредитования ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%09.06.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%01.06.2023Минстрой РФ запретил частным компаниям обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования24.05.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал главе Рослесхоза Ивану Советникову о лесопожарной обстановке в регионе
Архив новостей
Июнь 2023 (505)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18