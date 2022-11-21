В России обсуждается распространение льготной ипотеки на вторичное жилье

УрБК, Москва, 30.05.2023. В России обсуждается распространение льготных ипотечных программ на рынок вторичного жилья. Об этом рассказал зампред Банка России Алексей Заботкин.
«Имеет смысл обсуждать распространение на вторичный рынок программ постоянного действия, как семейная ипотека, которая будет действовать достаточно длительное время и является более адресной», — цитирует его «Коммерсантъ».
Ранее о необходимости распространить формы ипотечного кредитования на вторичный рынок говорил президент РФ Владимир Путин. На прошлой неделе он поручил регулятору выполнять мониторинг ситуации на рынке.
А. Заботкин отметил, что льготная ипотека на новостройки сказалась на ценах на новое жилье. Возможен сценарий, что и для «вторички» это приведет к росту цен. Однако аналитики и участники рынка говорят, что появление субсидий может привлечь внимание покупателей к вторичному жилью.
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