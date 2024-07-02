Вторичный рынок жилья сдержал удар

Вторичный рынок жилья Екатеринбурга постепенно адаптировался к новым экономическим условиям. Текущая активность покупателей на несколько десятков процентов ниже, чем год назад. Однако падение числа сделок оказалось не таким глубоким, как прогнозировало большинство аналитиков и участников рынка. Это можно объяснить тем, что «вторичка» не так сильно зависит от ипотеки, как «первичка». В этом сегменте достаточно много альтернативных и инвестиционных сделок. Значительная часть покупателей совершает сделки не за кредитные, а за «живые» деньги.
По расчетам аналитиков Telegram-канала «Екбнедвижка», спрос на вторичном рынке жилья снизился примерно на 20-30% к прошлогоднему уровню. Эксперты называют цифры по числу сделок вполне достойными, учитывая аномально высокие ставки по ипотеке.
«В прошлом году многие наблюдатели давали крайне пессимистичные прогнозы по развитию вторичного рынка жилья города. Казалось, что ипотечные ставки в 17-19% окончательно подавят активность покупателей. Однако по факту никакой катастрофы не произошло», — рассказали аналитики сервиса.
Эксперты «Циан.Аналитики» добавляют, что на вторичном рынке достаточно много альтернативных сделок (параллельные продажа и покупка недвижимости), а также покупок квартир за «живые» деньги, в том числе с инвестиционными целями.
«Кроме того, важно отметить, что на вторичный рынок пришла часть спроса с рынка новостроек, где также ухудшились условия кредитования («вторичка» выигрывает за счет более низкого уровня цен)», — поясняют аналитики «Циана».
Эксперты канала «Екбнедвижка» отмечают, что цены реальных сделок купли-продажи немного снизились по сравнению с прошлогодним уровнем, что позволило привлечь на рынок дополнительных покупателей. При этом средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга продолжает расти. По данным сервиса, с начала текущего года показатель увеличился на 5-6%.
«Этот рост во многом является техническим. На рынке быстрыми темпами увеличивается доля современного жилья, которое заметно дороже, чем советское», — полагают эксперты.
По данным «Циана», средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга увеличилась на 5,5%, до 131 тыс. руб. за «квадрат».
«После 1 июля ипотека станет одинаково недоступна как для вторичного рынка, так и для первичного (для тех, кто не подойдет в качестве заемщика по семейной или it-программе). Это может привести к перераспределению спроса (пусть и сократившегося) в сегмент готового жилья, где общий уровень цен чуть ниже и есть возможность торговаться», — считает эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина.
Эксперты «Екбнедвижки» также ожидают смещения спроса в пользу «вторички».
«В ближайшие месяцы ожидается небольшой рост активности покупателей. После завершения льготной программы «Ипотека с господдержкой» под 8% (с 1 июля) часть покупателей переориентируется с первичного рынка жилья на вторичный. Потому что аналогичные по качеству квартиры на «вторичке» немного дешевле, чем на «первичке». И при одинаковых ипотечных ставках вторичный рынок будет иметь конкурентные преимущества», — уверены эксперты.
Впрочем, даже после 1 июля рынок новостроек останется привлекательным для некоторых категорий покупателей.
«После окончания действия льготной ипотеки первичный рынок будут поддерживать адресные программы: до конца 2024 года действует IT-ипотека, остается семейная ипотека, и спрос на нее растет. Также продолжают работать программы для жителей отдельных регионов страны. При этом вторичное жилье после периода спада может получить стимул к развитию за счет более низкой стоимости метра и возможности заехать в квартиру сразу после покупки», — сказал руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» в «Авито Недвижимости» Артур Ахметов на форуме «Движение».
Ранее УрБК писал
, что средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурге практически каждую неделю обновляет исторические максимумы. Аналитики связывают рост показателя с изменением структуры предложения, а также с психологической неготовностью многих продавцов снижать цены на свои объекты.