Вторичный рынок жилья сдержал удар

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Число сделок на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год снизилось на 20-30%

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. Число сделок купли-продажи на вторичном рынке жилья Екатеринбурга сейчас на 20-30% ...

«Вторичка» продолжает дорожать

Средняя цена «квадрата» в Екатеринбурге достигла 115 тыс. рублей ...

Екатеринбургская «вторичка» подорожала на 10-15%

Число сделок на рынке сопоставимо с показателями 2021 года ...

Объем предложения на вторичном рынке жилья в крупных городах за месяц снизился на 5-9%

УрБК, Москва, 15.08.2023. Объем предложения на вторичном рынке жилья в городах РФ с населением от 500 тыс. человек за ...

В Челябинске средняя цена «квадрата» недвижимости на вторичном рынке за год выросла на 17,3%

УрБК, Челябинск, 25.05.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке жилья в ...