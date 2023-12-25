Число сделок на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год снизилось на 20-30%

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Цены реальных сделок на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с пиковых уровней текущего года снизились на 5-10%. Об этом ...

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УрБК, Екатеринбург, 18.04.2016. В 2015 году в Екатеринбурге было заключено 17 тыс. сделок купли-продажи на первичном ...