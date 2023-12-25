Число сделок на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год снизилось на 20-30%

Число сделок на рынке сопоставимо с показателями 2021 года ...25.08.2022 Цены реальных сделок на вторичном рынке жилья Екатеринбурга снизились на 5-10%.
Цены реальных сделок на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с пиковых уровней текущего года снизились на 5-10%. Об этом ...15.12.2020 Число сделок на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с начала года сократилось на 7%
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2020. Число сделок на первичном рынке жилья Екатеринбурга в январе-ноябре 2020 года выросло ...18.04.2016 Число сделок на рынке новостроек Екатеринбурга в 2015 году сократилось на 41%
В 2015 году в Екатеринбурге было заключено 17 тыс. сделок купли-продажи на первичном рынке жилья (в 2014 году — 29 тыс. ...18.04.2016 УПН: Число сделок на рынке новостроек Екатеринбурга в 2015 году сократилось на 41%
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2016. В 2015 году в Екатеринбурге было заключено 17 тыс. сделок купли-продажи на первичном ...