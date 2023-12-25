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Число сделок на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год снизилось на 20-30%

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. Число сделок купли-продажи на вторичном рынке жилья Екатеринбурга сейчас на 20-30% меньше, чем год назад. Об этом рассказали УрБК аналитики Telegram-канала «Екбнедвижка».

«В прошлом году многие наблюдатели давали крайне пессимистичные прогнозы по развитию вторичного рынка жилья города. Казалось, что ипотечные ставки в 17-19% окончательно подавят активность покупателей. Однако по факту никакой катастрофы не произошло. Текущий спрос примерно на 20-30% ниже, чем год назад. Снижение числа сделок оказалось не таким глубоким, как прогнозировало большинство аналитиков и участников рынка. Это можно объяснить тем, что «вторичка» не так сильно зависит от ипотеки, как «первичка». В этом сегменте достаточно много сделок, которые заключаются без использования кредитных средств, в том числе альтернативных и инвестиционных», — отмечают аналитики.

По их оценкам, средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с начала года увеличилась на 5-6%.

«При этом важно понимать, что этот рост во многом является техническим. На рынке быстрыми темпами увеличивается доля современного жилья, которое заметно дороже, чем советское. Цены реальных сделок купли-продажи немного снизились», — рассказали аналитики «Екбнедвижки».
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