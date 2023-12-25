«Вторичка» продолжает дорожать

В Екатеринбурге продолжают дорожать квартиры на вторичном рынке жилья. По данным Уральской палаты недвижимости (УПН), средняя цена предложения за последние 12 месяцев увеличилась более чем на 10%, до 115 тыс. руб. за кв. м. Предпосылок для смены ценового тренда пока нет. С начала 2024 года квартиры в уральской столице в среднем подорожали на 1,5%.
Аналитики связывают повышение стоимости с острой нехваткой выставленных на продажу квартир на «вторичке». Дефицит того или иного товара всегда стимулирует рост цен.
По информации УПН, объем предложения на вторичном рынке жилья за последний год сократится на 30%. В настоящее время через сайт Палаты продается около 2,5 тыс. объектов в Екатеринбурге и пригородах.
Данные «Авито Недвижимости» также показывают снижение числа выставленных на продажу объектов. Как подсчитали аналитики, объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в январе 2024 года сократился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Руководитель направления вторичной и загородной недвижимости сервиса Сергей Еремкин рассказал, что собственники компактных квартир стали чаще снимать свои объекты с продажи.
«Владельцы многих ликвидных и небольших объектов — одно- и двухкомнатных квартир — начинают их сдавать, вместо того, чтобы продавать. В итоге на рынке остаются многокомнатные квартиры», — заявил С. Еремкин.
Цены на жилье в Екатеринбурге растут не только из-за дефицита объектов, но и из-за изменения структуры предложения. В частности, на вторичном рынке уральской столицы постепенно увеличивается доля современного жилья, которое заметно дороже советского.
Отметим, что дефицит предложения во многом возник из-за повышенного спроса на жилье во II полугодии 2023 года. Как ранее писал
УрБК, после начала фазы повышения ключевой ставки в Екатеринбурге резко увеличилось число сделок купли-продажи квартир. Горожане массово приобретали жилье, опасаясь дальнейшего ухудшения условий ипотечного кредитования.
Период ажиотажного спроса на «вторичке» завершился только в конце 2023 года. Это связано с тем, что одобрение на выдачу ипотеки в РФ в среднем действует три месяца. Поэтому многие покупатели до ноября-декабря имели реальную возможность получить жилищный кредит по ставкам заметно ниже среднерыночных.
В первые месяцы текущего года активность на рынке заметно снизилась
. По данным «Авито Недвижимости», спрос на вторичное жилье в Екатеринбурге (число запрошенных контактов продавца на платформе) в январе сократился на 17% по сравнению с соответствующим месяцем 2023 года.
«Главная причина снижения спроса на вторичном рынке жилья по сравнению с показателями годичной давности — дорогая ипотека. За год ключевая ставка ЦБ РФ увеличилась с 7,5% до 16%, а за ней выросли и ставки по кредитам. В такой ситуации многие предпочитают аренду жилья или смотрят варианты на рынке новостроек, где есть льготные программы», — отметил С. Еремкин.
Впрочем, говорить о радикальном снижении числа сделок в Екатеринбурге не проходится. Эксперты «Циана» рассказали, что ипотека является важным, но не решающим фактором для вторичного рынка жилья.
«На нем традиционно много альтернативных сделок, часть из них не зависит от экономической конъюнктуры или ключевой ставки, а связана с естественным и миграционным движением населения», — сообщила эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина.
Гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко полагает, что перспективы «вторички» в 2024 году во многом будут зависеть от изменения денежно-кредитной политики в стране.
«Как будет развиваться ситуация на рынке вторичной недвижимости дальше, во многом зависит от того, будет снижена ключевая ставка или нет. Если нет, будет стагнация, а если ставка снизится — активность возрастет, особенно на фоне грядущей отмены льготной ипотеки на «первичке», откуда будет перетекать спрос. Еще лучше, если правительство распространит на регулярный рынок программу семейной ипотеки — тогда цены будут прирастать бодрыми темпами, по 2-3% в месяц», — прогнозирует П. Луценко.
Аналитики УПН оценивают перспективы «вторички» более осторожно. По их оценкам, в настоящее время в Екатеринбурге выставлено на продажу очень много квартир по завышенной цене. Их собственники неадекватно оценивают существующую рыночную реальность. Со временем эта категория продавцов будет вынуждена снижать стоимость своих объектов, чтобы ускорить совершение сделки. Соответственно, высока вероятность, что средняя цена квартир в уральской столице начнет снижаться даже в случае смягчения монетарной политики в РФ, полагают эксперты.Изображение создано с помощью нейросети Midjourney