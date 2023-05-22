После роста — стагнация

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Почти 13% объектов на вторичном рынке жилья Екатеринбурга — это квартиры, построенные в последние два года. Об этом ...

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УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. Почти 13% объектов на вторичном рынке жилья Екатеринбурга — это квартиры, построенные в ...

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