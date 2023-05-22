Екатеринбургская «вторичка» подорожала во всех локациях

За последние 12 месяцев средняя цена предложения на вторичном рынке жилой недвижимости Екатеринбурга выросла на 6,5%, до 95 тыс. 620 руб. за кв. м, говорится в исследовании аналитического отдела группы компаний (ГК) «Новосел». Положительная динамика была зафиксирована абсолютно во всех городских микрорайонах.



Первое место по темпам роста цен занял ЖБИ. Здесь квартиры за год подорожали на 12,7% (до 95 тыс. 439 руб.). На втором месте — Центр, на третьем — Эльмаш. В этих районах цены выросли на 9,1% (до 121 тыс. 395 руб.) и 8,9% (до 90 тыс. 775 руб.) соответственно.



В топ-10 попали Старая Сортировка (плюс 8,2%, до 83 тыс. 544 руб.), Втузгородок (плюс 7,4%, до 107 тыс. 613 руб.), УНЦ и Краснолесье (плюс 6,8%, до 90 тыс. 985 руб.), ВИЗ (плюс 6,5%, до 106 тыс. 143 руб.), Новая Сортировка (плюс 6,4%, до 88 тыс. 378 руб.), Уктус (плюс 6,2%, до 87 тыс. 267 руб.) и Автовокзал (плюс 5,9%, до 106 тыс. 541 руб.).



На Широкой Речке квартиры за последние 12 месяцев подорожали на 5,4% (до 86 тыс. 712 руб.), на Химмаше — на 4,7% (до 77 тыс. 565 руб.), на Юго-Западном – на 4,6% (до 100 тыс. 209 руб.), на Уралмаше — на 4,5% (до 89 тыс. 233 руб.), в Ботаническом — на 4,3% (до 106 тыс. 627 руб.), на Вторчермете — на 4,1% (до 85 тыс. 180 руб.), в Пионерском — на 3,6% (до 101 тыс. 119 руб.), в Заречном — на 2,9% (до 97 тыс. 558 руб.), в Академическом — на 2,2% (до 88 тыс. 062 руб.).



Отметим, что за последний месяц средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в среднем выросла на 0,9%. Больше всего квартиры подорожали на Химмаше (плюс 3,4%), на Старой Сортировке (плюс 2,5%) и на ВИЗе (плюс 1,9%). Самую слабую динамику показали Пионерский (минус 0,9%), Уктус (минус 0,7%) и Уралмаш (минус 0,6%).



Руководитель аналитического отдела ГК «Новосел» Сергей Меньшенин прогнозирует дальнейший рост цен на готовые квартиры в Екатеринбурге.



«В текущий период в условиях стабильной покупательской активности сохраняется дефицит предложения по отдельным сегментам рынка. Наиболее вероятно, что в ближайшее время средняя цена на вторичном рынке жилья Екатеринбурга продолжит умеренный рост», — полагает С. Меньшенин.



Согласно апрельскому опросу блога REBURG, который ведет начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков, 43,6% респондентов прогнозируют снижение цен в ближайшие 12 месяцев (речь идет как о первичном, так и о вторичном рынке). 16,6% ожидают дальнейшего удорожания жилья. Остальные 39,8% верят в стабилизацию цен вблизи сегодняшних отметок.



М. Хорьков отмечает, что многие собственники уже сейчас вынуждены переписывать ценники, чтобы ускорить реализацию своих объектов.



«Несмотря на видимую стабильность и медленный рост цен на вторичном рынке, многие продавцы с активной позицией и желанием продать квартиру в разумный срок вынуждены снижать цены в процессе экспозиции. Так, по итогам апреля 2023 года почти каждая третья квартира в базе данных Уральской палаты недвижимости подешевела», — заявил М. Хорьков.



В свою очередь, гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко считает, что вторичный рынок жилья будет показывать более сильную ценовую динамику, чем сегмент новостроек.



«Спрос на недвижимость немного оттаивает после заморозков второй половины прошлого года: сказывается и отложенный спрос, и рост курса доллара по отношению к рублю. Покупатели все чаще между новостройкой и квартирой на вторичном рынке выбирают последнюю из-за более адекватной стоимости», — отметил П. Луценко.



Напомним, что «квадрат» в екатеринбургской новостройке в среднем стоит на 17–21 тыс. руб. дороже, чем на «вторичке». Это связано с действием льготных ипотечных программ (как государственных, так и от застройщиков), которые сильно раздули стоимость квартир на первичном рынке.



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