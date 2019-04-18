Рейтинг районов Екатеринбурга по ценам на новостройки

ИАА «УралБизнесКонсалтинг» составило рейтинг самых дорогих микрорайонов на первичном рынке жилья Екатеринбурга. Для расчетов использовались данные сервиса цифровой аналитики «Объектив. РФ» за май 2024 года. Всего в рейтинг попали 29 различных территорий, которые входят в состав городского округа.
Первое место ожидаемо занял Центр, где средняя цена «квадрата» составляет 250 тыс. руб. За последний месяц показатель снизился на 0,8%. Также в первую тройку рейтинга попали микрорайоны Парковый и Вокзальный, где жилье в новостройках стоит 236 тыс. руб. (плюс 1,6%) и 218 тыс. руб. за кв. м. (минус 3,6%) соответственно.
В топ-10 вошли Заречный (200 тыс. руб. за кв. м.), Автовокзал (197 тыс. руб.), Ботанический (184 тыс. руб.), Сибирский (176 тыс. руб.), Втузгородок (172 тыс. руб.), Юго-Западный (171 тыс. руб.) и ЖБИ (165 тыс. руб.).
Во второй десятке оказались Шарташский рынок (158 тыс. руб. за «квадрат»), ВИЗ (155 тыс. руб.), Завокзальный (155 тыс. руб.), УНЦ (144 тыс. руб.), Пионерский (144 тыс. руб.), Эльмаш (142 тыс. руб.), Лечебный (141 тыс. руб.), Академический (139 тыс. руб.), Уралмаш (136 тыс. руб.) и Уктус (133 тыс. руб.).
В третью десятку рейтинга вошли Солнечный (132 тыс. руб. за кв. м.), Новая Сортировка (131 тыс. руб.), Широкая речка (128 тыс. руб.), Чермет (124 тыс. руб.), Птицефабрика (121 тыс. руб.), Старая Сортировка (119 тыс. руб.), Горный Щит (116 тыс. руб.), Компрессорный (107 тыс. руб.) и Рудный (95 тыс. руб.).
Проанализировав этот рейтинг, можно сделать следующие выводы. Во-первых, место того или иного района в первую очередь зависит от его географического положения, в частности от близости к центральной части Екатеринбурга. Чем ближе территория к площади 1905 года, тем она дороже. Также на стоимость квартир в каждом районе влияют наличие уникальных природных, искусственных объектов (например, парка Маяковского, Шарташского лесопарка), транспортная доступность (особым преимуществом является близость станций метро), уровень развития социальной, торговой, административной инфраструктуры, количество рабочих мест.
Во-вторых, многое зависит от уровня конкуренции между застройщиками. В Екатеринбурге немало удаленных от центра территорий, где отмечается острая нехватка девелоперских проектов. Это стимулирует рост цен в конкретных локациях. Кроме того, важно учитывать класс жилья. В некоторых районах застройщики делают ставку на «стандарт», в других — на более дорогие сегменты («комфорт», «бизнес»). Из-за этого часто возникают ситуации, когда средние цены на жилье в двух расположенных рядом территориях сильно отличаются.
Отметим, что в целом по Екатеринбургу выбор в сегменте новостроек постепенно растет. По данным сервиса «Авито Недвижимость», объем предложения на первичном рынке жилья за последний год увеличился на 67%. При этом активность покупателей в уральской столице остается стабильно высокой.
«Спрос на новостройки во многом поддерживается низкими ставками по ипотеке, которые частично субсидирует государство. Наши опросы показывают, что люди активно интересуются не только семейной ипотекой, но и ипотекой с господдержкой, специальной программой для IT-специалистов, а также другими льготными кредитами на покупку квартир. И хотя количество доступных объектов постоянно увеличивается, пока льготные ипотечные программы продолжают формировать спрос, рынок будет стабилен. Более того, даже в случае окончания действия таких инициатив, на смену им, скорее всего, придут специальные программы от застройщиков», — заявил руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.
Ранее УрБК писал
, что большинство экспертов считают неизбежным снижение спроса на рынке новостроек Екатеринбурга во II полугодии 2024 года. Такие прогнозы основаны на снижении доступности жилищного кредитования (в том числе льготной ипотеки), росте цен на жилье в последние годы и других неблагоприятных факторах. В случае падения спроса на квартиры у свердловских застройщиков заметно вырастут товарные запасы.