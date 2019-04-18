Рейтинг районов Екатеринбурга по ценам на новостройки

В Екатеринбурге приостановился рост цен на вторичном рынке жилья

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2009. Средняя цена предложения за 1 кв.м. жилой недвижимости на вторичном рынке ...

Средняя цена предложения за 1 кв.м. жилой недвижимости на вторичном рынке Екатеринбурга составила 56 017 рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2009. Средняя цена предложения 1 кв. м жилой недвижимости на вторичном рынке Екатеринбурга на ...

Средняя цена предложения вторичного жилья в центре Екатеринбурга составила на 7 апреля 2009 г. 77 тыс. рублей за 1 кв. м

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2009. Средняя цена предложения квадратного метра вторичного жилья в центральном районе ...