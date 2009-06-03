УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 12:31

Цена на жилье на вторичном рынке Екатеринбурга достигла 131,5 тысячи рублей за «квадрат»

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2025. В Екатеринбурге по состоянию на начало сентября 2025 года средняя стоимость кв. м на вторичном рынке недвижимости составила 131 580 рублей. Соответствующая аналитика была опубликована на официальном сайте Уральской палаты недвижимости.

Согласно предоставленным данным, к 8 сентября 2025 года стоимость вторичного жилья увеличилась на 0,57% по сравнению с предыдущей неделей. За месяц рост составил 1,43%. Таким образом, текущая средняя цена в размере 131 580 рублей за кв. м стала новым рекордом. Предыдущее значительное повышение было зафиксировано в конце июля 2025 года, когда средняя стоимость «квадрата» составляла 131 088 рублей.

Анализ распределения стоимости квадратного метра по районам Екатеринбурга показал, что наиболее высокая цена наблюдается в центральной части города. Средняя стоимость квадратного метра в этом районе составляет 192 261 рубль. На втором месте по стоимости микрорайоны Автовокзал, Ботаника, ВИЗ, Вокзальный, Втузгородок, Заречный, Парковый, Пионерский, Шарташский и Юго-Западный, где средняя цена кв. м составляет 149 030 рублей.

Наименьшая стоимость кв. м наблюдается в периферийных районах города. В эту категорию входят микрорайоны Лечебный, Верхнемакарово, Горный Щит, Изоплит, Калиновский, Кольцово и Семь Ключей, где средняя стоимость «квадрата» составляет 87 862 рубля.
