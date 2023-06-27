Неторопливый подъем

За I полугодие 2023 года показатели вторичного рынка недвижимости Екатеринбурга показали положительную динамику: спрос обгоняет предложение, а цены растут. Внимание покупателей переключается на «вторичку», причем потенциал для роста еще сохраняется. Подобные тенденции характерны для всей России.
Согласно исследованию «Авито Недвижимости», средняя стоимость квартиры на вторичном рынке уральской столицы составляет 5,1 млн руб., что на 2% дороже, чем в мае, и на 11% — чем в июне 2022 года. Для сравнения: среди 33 попавших в исследование городов самый высокий ценник в Москве — 13,7 млн руб. (рост на 9% и 13% соответственно), самый низкий — в Ижевске — 3,4 млн руб. (рост на 0% и 8%).
По всей стране средняя стоимость квартир на вторичном рынке выросла в 27 из 33 городов. За месяц ценник увеличился на 1%, за год — на 11%. Исключение — студии, которые подешевели на 1% и 5% соответственно.
Спрос на вторичное жилье в Екатеринбурге поднялся на 9% относительно мая и на 64% — по сравнению с июнем 2022 года. По России показатель вырос за год в 31 из 33 городов. Спад — в Москве (минус 14%) и Сочи (минус 1%). По годовой динамике уральская столица уступила только Казани, где спрос вырос на 70%. В среднем заинтересованность во вторичном жилье у россиян увеличилась на 4% за месяц и на 26% — за год.
Наибольшая динамика отмечается среди квартир небольшого формата: для студий показатели за год выросли на 34%, за месяц — на 7%; для однокомнатных квартир — на 30% и 6% соответственно. Спрос на «двушки» поднялся на 24% и 3%, на «трешки» — на 20% и 3%, на жилье с четырьмя и более комнатами — на 16% и 3%.
«Спрос на объекты вторичного рынка недвижимости в России растет быстрее, чем предложение как в годовом, так и в месячном выражении. Если предложение выросло на 13% за год и на 1% за месяц, то спрос — на 26% и 4% соответственно. Это подтверждает, что внимание рынка переключилось на вторичку и сейчас потребители отдают ей большее предпочтение», — прокомментировал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.
Схожие данные приводит «Циан. Аналитика». По итогам июня средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья Екатеринбурга составила 113,7 тыс. руб. За год цена выросла на 8,9%, с начала года — на 4,9%, с мая — на 0,7%. Аналитики указывают, что по всей стране с октября прошлого года идет медленный рост цен на «вторичке», и эта тенденция сохраняется до сих пор. В большинстве городов «квадрат» на первичном рынке все еще дороже, чем на вторичном: 130,8 тыс. руб. против 114,1 тыс. руб.
При этом потенциальный спрос начал расти с конца 2022 года. Резкий рывок отмечен в апреле, когда активность пользователей выросла на треть по сравнению с мартом. Во время майских праздников было проседание, но к концу месяца показатель восстановился и превысил апрельский. В июне произошел рост спроса на 15% по сравнению с маем.
Однако в I полугодии на вторичном рынке наблюдается медленное снижение предложения. С начала года выбор по стране снизился на 6,6%, составив 302,8 тыс. лотов.
«В I полугодии 2023 года вторичный рынок РФ переживал восстановительный рост после непростого 2022 г. За шесть месяцев на 3,5% увеличились средние цены, на 6,6% сократился общий объем предложения, на 10 дней снизился средний срок экспозиции. Показатели спроса в конце июня — самые высокие за прошедший год — на уровне 90% от средних показателей 2021 года. В дальнейшем, при сохранении нынешних ставок по ипотеке, мы ожидаем продолжения медленного роста номинальных цен предложения. Темпы продаж, вероятно, сохранятся на текущем уровне — ускоренное восстановление рынка летом маловероятно. К тому же часть спроса «уйдет» на загородную недвижимость, где все большее распространение получает кредитование индивидуального жилищного строительства», — отметил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.
Добавим, что, несмотря на повышение интереса к вторичной недвижимости, важным фактором роста рынка жилья остается «первичка» и разгоняющие ее льготные программы. Из-за этого сейчас складывается ситуация, что новые квартиры быстро поднялись в цене, но имеют выгодные ипотечные условия, а вторичные уступают в цене, но там нет таких выгодных кредитов. Власти давно обсуждают
, как исправить этот дисбаланс.
Также следует уточнить, что на рост цен на вторичном рынке влияет «новая вторичка»
. Это квартиры, которые были построены относительно недавно, но уже продаются. Они не успели потерять в цене, а потому увеличивают средний показатель для всего рынка. Помимо этого, нужно учитывать, что на «вторичке» первоначально заявленная цена и сумма реальной сделки часто отличаются. Так, выставить квартиру за 5 млн руб., а продать за 4,5 млн руб. — это норма для рынка.Изображение создано с помощью нейросети Midjourney