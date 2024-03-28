«Вторичка» подорожала еще на 2-4%

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В Екатеринбурге «квадрат» жилья на вторичном рынке за I квартал подорожал на 2%

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке составляет ...

Пять месяцев ожидания

Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга достиг 150 дней ...

Екатеринбургская «вторичка» подорожала на 10-15%

Число сделок на рынке сопоставимо с показателями 2021 года ...

Почему не падают цены на вторичное жилье?

Средняя цена «квадрата» в Екатеринбурге составляет 112 тыс. рублей ...

Дефицит квартир разгоняет цены

Жилье на вторичном рынке Екатеринбурга за год подорожало на 18% ...