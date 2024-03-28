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Вчера, 15:09

«Вторичка» подорожала еще на 2-4%

«Вторичка» подорожала еще на 2-4%В Екатеринбурге продолжают дорожать квартиры на вторичном рынке. По разным данным, по итогам I квартала 2024 года средняя цена предложения в уральской столице увеличилась на 2-4%. Впрочем, перспективы дальнейшего роста стоимости жилья под большим вопросом из-за снижения активности покупателей (на фоне аномально высоких ипотечных ставок) и усиления конкуренции между продавцами.

Отметим, что за первые три месяца 2024 года квартиры на «вторичке» в Екатеринбурге, по информации портала «Мир квартир», подорожали на 2% (до 121 тыс. руб. за кв. м.). Аналитики Уральской палаты недвижимости (УПН) оценивают рост в 2,4% (до 116 тыс. руб.), эксперты «Циан. Аналитики» — в 4,1% (до 130 тыс. руб.). Все три сервиса отмечают, что стоимость недвижимости в городе находится на историческом максимуме.

Начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков связывает текущее увеличение цен с инертностью рынка жилья. Из-за ажиотажного спроса во II полугодии 2023 года объем предложения на «вторичке» заметно снизился. Поэтому в начале текущего года, несмотря на падение спроса, на рынке не было острой конкуренции между продавцами.

Также эксперт считает, что многие собственники квартир в Екатеринбурге имеют завышенные ценовые ожидания.

«Сегодня рынок пополняется в основном более дорогими аналогами. Иногда — это квартиры в современных, более дорогих домах, иногда — типовое жилье, собственники которого выходят на рынок с завышенными ожиданиями. До последнего времени ассортимент квартир на рынке и конкуренция между продавцами была невысокой. Поэтому рост предложения не приводил к заметной ценовой коррекции. Снижение цен в таких условиях происходило лишь в процессе торга», — заявил М. Хорьков.

Гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко добавляет, что квартиры на вторичном рынке также дорожают из-за большого ценового разрыва между «вторичкой» и «первичкой». Напомним, что средняя цена «квадрата» в екатеринбургских новостройках, по последним данным, вплотную приблизилась к отметке в 150 тыс. руб.

«Цены на вторичные квартиры растут теми же темпами, что и в I квартале прошлого года. Этому способствует и инфляция, и рост цен на первичном рынке, на которые всегда ориентируются собственники «вторички», — сообщил П. Луценко.

По его словам, еще одна причина удорожания квартир — рост ставок на съемные квартиры. Некоторые собственники квартир приняли решение снять свои объекты с продажи, переориентировавшись на сегмент аренды жилья.

Эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина не исключает, что в ближайшие месяцы цены на «вторичку» развернутся вниз.

«В I квартале цены на вторичном рынке продолжили увеличиваться несмотря на снижение спроса. В ряде локаций (в том числе с наиболее дорогим жильем) рост сменился стагнацией. В дальнейшем практически неизбежно медленное снижение цен (на фоне заградительно высоких ставок по ипотеке и снижения спроса). При этом глубокого падения (более 5-7%) нами не прогнозируется. Спрос на вторичном рынке в ближайшие месяцы будет держаться на уровне февральских показателей. Резкого падения активности быть не должно за счет перетока части покупателей с рынка новостроек», — полагает Е. Лапшина.

Михаил Хорьков рассказал, что с начала текущего года число выставленных на продажу объектов через УПН выросло на 10%. Это создает предпосылки для начала снижения цен на «вторичке».

«Уверенный рост объема предложения, который наблюдается на протяжении последних месяцев, обострит конкуренцию между продавцами. В этих условиях крайне важно формировать верные ценовые ориентиры в момент выхода на рынок и учитывать выигрышную позицию тех покупателей, которые присутствуют сегодня на вторичном рынке», — заявил М. Хорьков.

Ранее УрБК писал, что главная проблема «вторички» — снижение спроса на квартиры из-за удорожания кредитов. Напомним, что с июля прошлого года Банк России повысил ключевую ставку более чем в два раза — с 7,5 до 16%. В результате резко подорожали все типы кредитов. В частности, ипотечные ставки на вторичном рынке жилья выросли до 16-18% годовых. Это заградительный уровень для большинства потенциальных покупателей.

При сохранении текущей монетарной политики снижение цен на екатеринбургскую «вторичку» кажется неизбежным. Собственникам с каждым месяцем сложнее продавать свои объекты из-за усиления конкуренции. По данным УПН, средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) на вторичном рынке жилья города составляет 122 дня. То есть в среднем одна квартира продается за четыре месяца.

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