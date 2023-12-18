Екатеринбургская «вторичка» подорожала на 10-15%

Число сделок на первичном рынке жилья Екатеринбурга выросло на 91% ...

Рекордный год для девелоперов

В октябре вторичный рынок жилья Екатеринбурга ощутит негативные последствия от повышения ключевой ставки. Об этом ...

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. В октябре вторичный рынок жилья Екатеринбурга ощутит негативные последствия от ...

Аналитики прогнозируют спад на рынке жилья

Число сделок по покупке квартир в Екатеринбурге в 2022 году может сократиться на 10-25% ...