Екатеринбургская «вторичка» подорожала на 10-15%

Уходящий 2023 год оказался достаточно успешным для вторичного рынка жилья Екатеринбурга. Цены в среднем выросли на 10-15%. Число сделок купли-продажи сопоставимо с показателями достаточно успешного 2021 года. При этом объем предложения с начала текущего года заметно снизился. Уровень конкуренции между продавцами остается невысоким. Цены
По данным Уральской палаты недвижимости (УПН), с начала 2023 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга увеличилась на 10%, до 113,6 тыс. руб. за «квадрат».
Аналитики портала «Мир квартир» приводят другие цифры. По их оценкам, средняя цена одного квадратного метра в уральской столице за аналогичный период выросла на 14,6%, до 118,6 тыс. руб.
Гендиректор портала Павел Луценко рассказал, что основная часть роста пришлась на IV квартал.
«Это случилось из-за увеличения ставок по ипотеке: покупатели старались успеть взять кредиты на старых условиях, и продавцы, пользуясь ажиотажем, стали поднимать цены. Кроме того, в ряде городов спрос на рынок «вторички» стал перетекать с рынка новостроек, где новые условия по льготной ипотеке стали критичны для покупателей», — заявил П. Луценко.Число сделок
По оценке участников рынка, число сделок купли-продажи в Екатеринбурге в 2023 году выросло на 20-30% по сравнению с предыдущим годом. По итогам 12 месяцев рынок должен повторить результаты 2021 года.
Аналитики отмечают, что динамика спроса в 2023 году была неоднородной. В I полугодии активность покупателей была умеренно высокой. В июле-сентябре спрос резко усилился на фоне повышения ключевой ставки. В октябре-ноябре число сделок заметно сократилось. В эти месяцы обвального снижения спроса не произошло, потому что на руках у участников рынка оставалось достаточно много одобрений, полученных до повышения ставки ЦБ. В декабре активность покупателей снизилась еще сильнее.
«Динамика спроса в 2023 году нестандартная с точки зрения сезонных циклов на рынке — обычно в летние месяцы активность покупателей снижается, а к концу года, наоборот, увеличивается», — отмечают аналитики «Циана».
Они также добавили, что на вторичный рынок жилья влияют динамика ипотечных ставок и экономическая конъюнктура в стране. Кроме этого, на рынке по-прежнему много альтернативных сделок, которые связаны с естественным и миграционным движением населения.Объем предложения
Число выставленных на продажу объектов недвижимости на рынке вторичного жилья Екатеринбурга, по данным УПН, с начала года снизилось почти на 30%, до 2,4 тыс. квартир.
Начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков отмечает, что в настоящее время на рынке нет острой конкуренции. Однако из-за снижения спроса у покупателей уже выросли возможности для торга.
«На вторичном рынке в большинстве городов сегодня нет избыточного предложения. С рынка быстро вымывались самые дешевые предложения в конце лета, осенью. Здесь погоду делали те, кто спешил «отоварить» одобрения по ипотеке со старыми ставками. Но к декабрю этот источник спроса почти иссяк. Видимого снижения цен в этом сегменте нет, товарная масса не накоплена, конкуренция низкая. Но уже выросли возможности для торга», — написал Михаил Хорьков в своем блоге REBURG
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Аналитики достаточно сдержанно оценивают перспективы вторичного рынка жилья Екатеринбурга в 2024 году. Ипотечные ставки в этом сегменте остаются заградительными для большинства семей. При сохранении текущей монетарной политики число сделок может резко сократиться по сравнению с текущим годом. При таком сценарии цены на квартиры должны откатиться вниз от текущих отметок.