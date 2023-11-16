Аренда жилья стала дороже льготной ипотеки

Екатеринбург вошел в число российских городов, где покупать квартиры в новостройках по льготной ипотеке выгоднее, чем пользоваться съемным жильем. Аналитики связывают это с ростом арендных ставок и ужесточением условий выдачи кредитов по программе «Ипотека с господдержкой». Из-за увеличения минимального взноса с 15 до 30% у заемщиков заметно снизились ежемесячные платежи.
По данным «Циан.Аналитики», средний размер месячной арендной платы за однокомнатную квартиру в домах, построенных с 2015 года, в Екатеринбурге составляет 32 тыс. руб. При этом средний размер платежа по ипотеке на «однушку» в новостройке — 30,5 тыс. руб. Таким образом, съемное жилье в уральской столице дороже ипотечного на 5%.
Примечательно, что в целом по России насчитали всего четыре города, где выплачивать ипотеку на первичном рынке дешевле, чем арендовать квартиру. Помимо Екатеринбурга это Самара (здесь аренда жилья в среднем дороже на 29%), Ростов-на-Дону (6%) и Волгоград (5%). В целом по стране ситуация другая — в городах-миллионниках РФ выгоднее снимать жилье. Хотя в последние месяцы ситуация стремительно меняется.
«За счет того, что ставка по льготной ипотеке значительно ниже рыночных условий (8% против заградительно высоких 17-20%) разрыв между арендными платежами в современных домах и платежами по ипотеке на новостройку не столь велик. В среднем по городам-миллионникам платеж по льготной ипотеке только на 10% выше, чем ставка аренды (или на 3 тыс. руб.). Но нужно понимать, что в расчетах не учитывается время ожидания до момента сдачи новостройки. За последние месяцы разрыв между арендными платежами и платежами по ипотеке на новостройки снижался — аренда продолжала дорожать, в то время как ставка по льготной ипотеке не менялась, а рост первоначального взноса привел к снижению ежемесячного платежа», — отмечают эксперты «Циана».
Отметим, что на вторичном рынке жилья отмечается абсолютно другая ситуация. В этом сегменте платежи по ипотечным кредитам примерно в два раза выше, чем ставка аренды.
В частности, в Екатеринбурге средняя ставка аренды однокомнатной квартиры на «вторичке» составляет 28,8 тыс. руб. в месяц. Средний платеж по ипотеке в этом сегменте — 55,9 тыс. руб.
«В последние месяцы разрыв только усилился — несмотря на то, что арендные ставки во многих городах продолжали увеличиваться, этот рост был не таким сильным, как подорожание ипотеки. За счет такого большого разрыва спрос со «вторички» перетекает в смежные сегменты — аренду и новостройки (где есть льготные программы)», — считают представители «Циана».
Цифры, которые публикует портал «Мир квартир», подтверждают резкий рост популярности
съемного жилья в Екатеринбурге. Так, за весь 2023 год средняя цена аренды однокомнатной квартиры в городе увеличилась на 20,9%, двухкомнатной — на 19,9%, трехкомнатной — на 13,6%.
«В течение 2023 года ставки аренды квартир росли умеренно и равномерно, но в четвертом квартале они показали двузначный прирост. После того как ипотека стала дорожать, многие люди поняли, что обзавестись собственной квартирой им уже не по карману, и переключились на аренду жилья, что и подняло цены на этом рынке», — заявил гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
За январь 2024 года съемные «однушки» Екатеринбурге подорожали
еще на 1% (до 26 тыс. 355 руб. в месяц), «двушки» — на 0,4% (до 32 тыс. 392 руб.), «трешки» подешевели на 0,4% (до 40 тыс. 301 руб.).
Аналитики пока не видят предпосылок для снижения стоимости съемного жилья.
«По нашим прогнозам, цены на аренду снова неизбежно начнут расти, поэтому сейчас самое лучшее время, чтобы выбрать съемную квартиру», — полагает П. Луценко.
Темпы роста арендных ставок могут заметно ускориться, если российские власти откажутся продлевать срок действия программы «Ипотека с господдержкой», которая должна завершиться 1 июля 2024 году. В этом случае жилищные кредиты больше не смогут на равных конкурировать с арендными ставками до окончания периода жесткой монетарной политики в РФ. Изображение создано с помощью нейросети Midjourney