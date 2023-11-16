Аренда жилья стала дороже льготной ипотеки

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В Екатеринбурге разница между платежом по ипотеке на «вторичке» и средней ставкой аренды «однушки» составляет 94%

В Екатеринбурге средний платеж по ипотеке на вторичном рынке составляет 55,9 тыс. руб., что на 94% превышает среднюю ...

В Екатеринбурге разница между платежом по ипотеке на «вторичке» и средней ставкой аренды «однушки» составляет 94%

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. В Екатеринбурге средний платеж по ипотеке на вторичном рынке составляет 55,9 тыс. руб., ...

В Челябинске разница между средним платежом по ипотеке и ставкой аренды «однушки» составляет 1%

УрБК, Челябинск, 16.11.2023. В Челябинске средний платеж по ипотеке на первичном рынке на 1% превышает стоимость аренды ...

В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке

В Екатеринбурге средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в новых домах на 5% превышает размер платежа по ипотеке ...

В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в новых домах на 5% ...