Аренда жилья подорожала на треть

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Аренда жилья стала дороже льготной ипотеки

Екатеринбург вошел в число городов, где покупать жилье выгоднее, чем снимать ...

Аренда вместо ипотеки

Екатеринбуржцы отказываются от жилищных кредитов в пользу съемного жилья ...

В Екатеринбурге аренда «однушек» за IV квартал подорожала на 21%

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость аренды однокомнатных квартир составляет 26 тыс. 084 ...

В Екатеринбурге спрос на рынке долгосрочной аренды жилья за год снизился на 37%

В Екатеринбурге спрос на рынке долгосрочной аренды жилья за год снизился на 37%. В целом по стране он вырос на 2,5%, ...

В Екатеринбурге спрос на рынке долгосрочной аренды жилья за год снизился на 37%

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. В Екатеринбурге спрос на рынке долгосрочной аренды жилья за год снизился на 37%. В ...