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Вчера, 13:40

Аренда жилья подорожала на треть

Аренда жилья подорожала на третьВ Екатеринбурге заметно подорожало съемное жилье. По данным сервиса «Авито Недвижимость», в I квартале 2024 года средняя цена аренды одного объекта в уральской столице составила 30 тыс. руб. в месяц. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Спрос на такую услугу (число запрошенных контактов арендодателя на платформе) за аналогичный период увеличился на 9%.

Главная причина роста популярности съемного жилья — повышение ипотечных ставок. После того как жилищные кредиты стали дорожать, многие семьи поняли, что обзавестись собственной квартирой им уже не по карману, и переключились на сегмент аренды квартир. В результате произошел заметный рост ставок на съемное жилье.

«Помимо стандартных сезонных циклов в 2023 году на спрос, ставки и объем предложения на рынке аренды оказала сильное влияние ситуация на рынке купли-продажи. На фоне ужесточения условий кредитования часть спроса с рынка новостроек и вторички перетекала в сегмент аренды (квартиры искали несостоявшиеся покупатели). Это привело к тому, что во многих городах арендные ставки достигли рекордно высоких значений. В октябре-ноябре 2023 года рост ставок прекратился, но резкого снижения (как традиционно бывает после окончания сезонной активности) не было. Цены снизились незначительно и перешли к стагнации», — заявили эксперты «Циан.Аналитики».

По данным портала «Мир квартир», за весь 2023 год средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге увеличилась на 20,9%, двухкомнатной — на 19,9%, трехкомнатной — на 13,6%. В начале текущего года рынок показывает разнонаправленную динамику. Так, за I квартал 2024 года средняя цена аренды «однушки» в городе снизилась на 0,6% (до 25 тыс. 916 руб. в месяц). Съемные «двушки» за три месяца подорожали на 0,6% (до 32 тыс. 459 руб.), «трешки» — на 2% (до 41 тыс. 262 руб.).

Гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко рассказал, что арендный рынок в городах РФ взял небольшую паузу после бурного роста в 2023 году.

«За прошлый год ставки аренды ознаменовались двузначным приростом, и весь I квартал ценники приходили в равновесное состояние — где-то росли, где-то корректировались в меньшую сторону», — сообщил П. Луценко.

Он также отметил, что аналитики фиксируют рост объема предложения на рынке аренды жилья РФ.

«И, если сокращение предложения съемных квартир в прошлом году достигло в некоторых городах 60-70%, то в этом году этот показатель восстанавливается. В числе прочего освободились квартиры, арендованные гражданами Таджикистана, массово покинувшими страну в конце марта. По итогам квартала предложение «однушек» по городам РФ выросло на 14,8%, «двушек» — на 4,5%, «трешек» — на 3,4%», — сказал П. Луценко.

Еще одна причина замедления темпов роста арендных ставок — снижение доступности рынка съемного жилья для многих семей. Эксперты «Циан.Аналитики» подсчитали, что в Екатеринбурге сейчас ежемесячный арендный платеж составляет 40% от среднего размера заработной платы. Ровно год назад этот показатель равнялся 34%. В других российских городах — схожая ситуация.

«Год назад доступность съемного жилья была выше. В среднем по миллионникам на оплату аренды сейчас уходит 35% от среднего размера заработной платы. За год показатель вырос на 5 п.п. Несмотря на то, что доходы населения в 2023 году достаточно сильно выросли (особенно в регионах с высокой долей промышленности в структуре экономики), ставки на рынке аренды увеличились сильнее», — отмечают аналитики «Циана».

При этом говорить о глобальном снижении спроса на аренду жилья пока не приходится. Во-первых, в стране по-прежнему сохраняются аномально высокие ставки по ипотечным кредитам, что стимулирует спрос на съемные квартиры. Во-вторых, такие города, как Екатеринбург, пользуются повышенным спросом у арендаторов из-за притока мигрантов.

«В региональном разрезе обращает на себя внимание тот факт, что меньше всего спрос снижается или даже немного растет в крупных городах РФ, которые традиционно являются точками притяжения для жителей периферии. Привлекательность этих локаций за год не уменьшилась», — заявил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

Напомним, что Средний Урал традиционно относится к числу регионов, наиболее популярных у трудовых мигрантов. Только за 2023 год в Свердловскую область въехало почти 200 тыс. иностранных граждан. Также регион активно привлекает внутренних мигрантов.

Ранее стало известно, что Екатеринбург вошел в число российских городов, где покупать квартиры в новостройках по льготной ипотеке выгоднее, чем пользоваться съемным жильем. Аналитики связывают это с ростом арендных ставок и ужесточением условий выдачи кредитов по программе «Ипотека с господдержкой». Из-за увеличения минимального взноса с 15 до 30% у заемщиков заметно снизились ежемесячные платежи.
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