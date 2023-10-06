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Вчера, 13:08

Аренда квартир заметно подорожала

Аренда квартир заметно подорожала В Екатеринбурге заметно выросли ставки аренды квартир. По данным сервиса «Мир квартир», съемные «однушки» за октябрь подорожали на 15,4%, до 24,8 тыс. руб. в месяц, «двушки» — на 9,5%, до 30,5 тыс. руб. Аналитики связывают рост ставок с резким ухудшением условий выдачи ипотечных кредитов и снижением популярности удаленного формата работы.

Отметим, что по итогам III квартала съемные однокомнатные квартиры в Екатеринбурге подорожали на 5,8%, двухкомнатные — на 4,2%. В начале IV квартала рост арендных ставок заметно ускорился. Как рассказал генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко, это связано с тем, что многие семьи больше не имеют финансовых возможностей решить жилищный вопрос.

«Приобретение жилья в собственность становится все менее доступным, как из-за возросших процентов по ипотеке, так и из-за взлетевших цен. Поэтому для многих семей и одиноких людей единственной опцией остается аренда. Пользуясь возрастающим спросом, владельцы квартир повышают ставки, тем более что для них содержание и ремонт жилья становится тоже все более затратным», — заявил П. Луценко.

Напомним, что с июля 2023 года Банк России повысил ключевую ставку на 750 базисных пунктов, до 15%. Это привело к резкому удорожанию ипотечных кредитов. Ставки по рыночным программам выросли почти до 20% годовых.

Эксперты «Циан. Аналитики» связывают рост популярности арендных квартир не только с ухудшением ситуации на ипотечном рынке, но и со снижением популярности удаленного формата работы.

«Фактически, индекс спроса (среднее число просмотров объявлений на сайте cian.ru отнесенное к среднему показателю за 2021 года) растет на протяжении всего 2023 года, в том числе, на фоне возвращения релокантов. Летом рост усилился: сыграли роль повышение ипотечных ставок на вторичном рынке (и последующий переток части потенциальных покупателей в категорию арендаторов) и прекращение практики удаленной работы некоторыми компаниями», — рассказали аналитики сервиса.

Они также обращают внимание на смещение начала «высокого сезона».

«Особенность этого года еще и в том, что сезонный рост спроса начался раньше обычного. Если в прошлые годы снижение объема предложения и связанный с ним рост цен фиксировался с конца июля, то сейчас «высокий сезон» де-факто стартовал уже в середине июня. Это можно объяснить ростом информированности арендаторов, которые не хотят в конце августа — начале сентября выбирать из небольшого числа дорогих вариантов», — рассказали представители «Циан.Аналитики».

Эксперты сервиса «Авито Недвижимость» подтверждают тезис о росте активности квартиросъемщиков в Екатеринбурге. По их данным, за последний год спрос (число запрошенных контактов арендодателя на платформе) на арендное жилье в уральской столице увеличился на 22%.

«На III квартал пришлось начало делового и учебного сезона, перед которым люди активнее ищут жилье. Что касается роста цен, в отдельных городах он объясняется смещением предложения в сторону квартир большего формата. Недорогое компактное жилье быстрее снимают, а дорогое остается ждать на платформе. Особенно это видно в периоды повышенного спроса», — сообщил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

По данным сервиса, объем предложения арендного жилья в Екатеринбурге за год снизился на 5%.

«Это хорошо для всего рынка, ведь когда квартиры быстро находят арендаторов, то у людей появляется стимул больше инвестировать в приобретение недвижимости под сдачу. Этот финансовый поток поддерживает вторичный и первичный рынки, а значит и строительную отрасль, и связанные с ней индустрии», — добавляет К. Каменев.

Ранее УрБК писал, что рынок съемного жилья Екатеринбурга оказался устойчив к макроэкономическим потрясениям. События февраля и сентября 2022 года приводили к кратковременному снижению спроса. Однако каждый раз рынок быстро восстанавливался. Это во многом объясняется устойчивой экономической ситуацией в стране.

В последние месяцы арендный рынок получил новый мощный драйвер для роста спроса и цен. Повышение ключевой ставки резко снизило привлекательность жилищных кредитов. Для многих покупателей сейчас выгоднее снимать жилье, чем покупать его в ипотеку.

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