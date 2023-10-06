Аренда квартир заметно подорожала

Материалы по теме

Аренда однокомнатных квартир в Екатеринбурге за месяц подорожала на 15%

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге в октябре 2023 года ...

В Екатеринбурге спрос на долгосрочную аренду квартир за квартал вырос на 57%

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в III квартале 2023 года ...

Аренда жилья: прогнозы на конец года

Аналитики ожидают роста спроса на съемные квартиры в Екатеринбурге ...

В Екатеринбурге подешевело съемное жилье

Средняя цена аренды квартиры в городе с начала года снизилась на 5% ...

В Екатеринбурге ожил рынок арендного жилья

В городе впервые за долгое время зафиксировали рост цен на съемные квартиры ...