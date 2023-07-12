В Екатеринбурге подешевела аренда жилья

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УрБК, Челябинск, 12.07.2023. В Челябинске средняя стоимость аренды однокомнатных квартир составляет 17 тыс. 011 руб. в ...

Челябинск попал в число городов РФ с самой быстрой окупаемостью сданной в аренду «однушки»

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УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. В Екатеринбурге спрос на рынке долгосрочной аренды жилья за год снизился на 37%. В ...

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УрБК, Челябинск, 21.01.2021. Аренда однокомнатных квартир в Челябинске в 2020 году подешевела на 2,6% (до 11 тыс. 060 ...

Доходность от сдачи квартир в Екатеринбурге за год упала на 0,4%

Доходность от сдачи квартир в аренду в Екатеринбурге снизилась на 0,4% за год. Об этом сообщает аналитическая служба ...