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В Екатеринбурге подешевела аренда жилья

В Екатеринбурге подешевела аренда жильяВ Екатеринбурге снизилась доходность бизнеса рантье. По итогам I полугодия 2023 года средняя цена аренды однокомнатной квартиры в городе упала на 5,8%, до 20 тыс. 324 руб. в месяц. Съемные «двушки» за аналогичный период подешевели на 0,7%, до 26 тыс. 746 руб., свидетельствуют данные портала «Мир квартир».

Можно выделить две основные причины снижения доходности арендного жилья. Первая — эффект высокой базы. За 2021-2022 годы съемные квартиры в уральской столице заметно подорожали. Только за прошлый год ставки на однокомнатные квартиры увеличились на 14%, на двухкомнатные — на 15%. После такого бурного роста рынку требовалось «охлаждение».

Вторая причина — благоприятная ситуация на рынке купли-продажи екатеринбургской жилой недвижимости. Как известно, многие уральские семьи стоят перед выбором — взять ипотеку или снимать квартиру. В периоды растущего спроса на покупку жилья ставки на съемные квартиры, как правило, не увеличиваются. В I полугодии 2023 года произошла именно такая ситуация. Рынок жилья Екатеринбурга показал сильную динамику продаж, оттянув часть спроса с сегмента аренды.

Интересно, что в целом по стране наблюдается противоположный тренд. По итогам января-июня 2023 года аренда однокомнатных квартир в РФ подорожала на 4,3%, двухкомнатных — на 4,6%.

«Потребитель постепенно осознает, что купить квартиру в собственность ему не по карману: новостройки и «вторичка» не собираются падать в цене, условия по ипотеке ужесточаются. Люди вынуждены обращать взоры на съемные квартиры, что разогревает спрос и цены на этом рынке. Ослабление рубля по отношению к мировым валютам также побуждает арендодателей поднимать ставки», — отмечает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

При этом эксперты сходятся во мнении, что бизнес по сдаче квартир в аренду уже не такой выгодный, как раньше. По данным сервиса «Циан», жителям Екатеринбурга в среднем нужно 17,7 года, чтобы вернуть средства, потраченные на покупку однокомнатной квартиры с помощью арендных платежей. Сейчас инвесторы-рантье могут рассчитывать на доходность в 5,6% в год. Это намного меньше, чем текущие ставки по банковским депозитам (около 7,5-8% в год).

«Реальная доходность от сдачи в аренду еще ниже расчетной, так как в стоимости квартиры не учитываются косвенные расходы — затраты на ремонт, часть коммунальных платежей, налоги, а также поправка на возможный простой помещения без арендаторов», — отмечают аналитики «Циан».

В среднем по РФ уровень доходности от сдачи квартиры в аренду в городах-миллионниках также составляет 5,6%. За последние четыре года этот показатель снизился на 1,8 процентного пункта. Это говорит о том, что квартиры дорожали более быстрыми темпами, чем росла ставка аренды.

«Принято считать, что сдача квартиры в аренду — один из самых простых и доступных инструментов инвестирования, который, при этом приносит неплохой доход. Относительно прошлого года доходность от сдачи квартиры в аренду возросла, но после увеличения ключевой ставки ЦБ в 2022 году и последовательного роста ставок по депозитам инвесторы-рантье уже не могут рассчитывать на больший доход, чем инвесторы, разместившие средства в банковских вкладах», — заявил руководитель сервиса «Циан.Аналитика» Алексей Попов.

В среднесрочной перспективе доходность арендного бизнеса в Екатеринбурге может вырасти. Рано или поздно должно произойти частичное перераспределение спроса с «подорожавшего» сегмента купли-продажи квартир в «подешевевший» рынок аренды квартир. При таком сценарии темпы роста ставок на съемные квартиры заметно ускорятся.

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