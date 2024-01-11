Капитал на квадратных метрах

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Срок окупаемости сданных в аренду «однушек» в Екатеринбурге составляет 15 лет

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. В Екатеринбурге однокомнатная квартира, сданная в аренду, окупится в среднем за 15 лет. ...

Вклад вместо «однушки»

Рост ставок по депозитам приведет к оттоку средств инвесторов с рынка жилья Екатеринбурга ...

В Екатеринбурге подешевела аренда жилья

Средние ставки за «однушки» за полгода упали на 5,8%, на «двушки» — на 0,7% ...

Челябинск попал в число городов РФ с самой быстрой окупаемостью сданной в аренду «однушки»

УрБК, Челябинск, 07.06.2023. В Челябинске приобретенная на вторичном рынке жилья однокомнатная квартира, сданная в ...

В Екатеринбурге сдаваемая в аренду квартира на вторичном рынке окупается за 18,7 года

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. Екатеринбург занял 19-е место в рейтинге среди 70 российских городов по размеру средней ...